"Queremos fortalecer a sucessão familiar nas propriedades rurais"

O diálogo estreito com representações da agricultura familiar, a parceria com o novo governo federal e a criação de estruturas para fortalecer a sucessão familiar no campo estão no escopo da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, que a partir de janeiro será conduzida pelo advogado Ronaldo Santini (Podemos). Eleito para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, ele foi confirmado na pasta pelo futuro governador Eduardo Leite na semana passada e já traça metas para a gestão. Nesta entrevista, interrompendo as curtas férias em Lagoa Vermelha, sua cidade natal, ele detalha as prioridades, os desafios e as estratégias para revitalizar a atenção e o reconhecimento do Executivo a esse segmento.

Jornal do Comércio - Qual a importância da Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma pasta que já existia e foi descontinuada, no perfil e no contexto socioeconômico do Rio Grande do Sul?

Ronaldo Santini – Pela característica do nosso Estado, pelo volume de produção que circula pela pequena propriedade rural, eu diria que essa é uma pasta de extrema importância. Ela vai ter um foco voltado para fomentar políticas de fortalecimento do setor, que é 70% do que se produz e chega à nossa mesa.

JC - Quais as principais diretrizes a serem seguidas pela SDR?

Santini – A primeira ação será escutar o setor produtivo. A partir do momento que se cria uma estrutura dessa importância, não há como não ouvir as demandas daqueles que estão na ponta. Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag) e outras entidades ligadas à agricultura familiar, o cooperativismo, todos precisam ajudar na elaboração dessas políticas que irão nortear o trabalho da Secretaria nos próximos quatro anos.

JC - A recriação da Secretaria, inclusive, foi um pleito direto da Fetag ao ainda candidato ao governo Eduardo Leite. A entidade quer atuar de forma mais próxima do Executivo, propondo e discutindo políticas públicas voltadas aos agricultores familiares. Como será a relação com as demandas e críticas do setor?

Santini – Estabelecemos boas relações ao longo do tempo. E, quando ocupei o cargo de secretário de Turismo, no período mais crítico, que foi o da pandemia de Covid-19, a Fetag participou diretamente. Uma das principais inovações foi trazer a agricultura familiar pra dentro da cena do turismo. Isso acabou por criar uma relação de confiança, uma relação que dialoga muito com o setor. Tenho certeza que será ainda mais potencializada agora. Sou amigo do presidente da Fetag, Joel Carlos dos Santos, e do vice, Eugênio Zanetti. Nossas famílias são fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha. Meu avô foi criador do sindicato, então tenho uma característica ligada à pequena produção. Eles, com certeza, irão opinar bastante para as resoluções que serão tomadas.

JC - O senhor acredita que sua relação com o meio rural ajudará ou será um peso a mais na gestão da pasta?

Santini – Acredito que ajudará, porque não há como se falar na criação de uma estrutura dessas sem muito diálogo. Diálogo será fundamental, pois nem tudo que se espera poderá ser contemplado, devido às dificuldades e à grande gama de anseios. Mas sem conversa e sem uma boa relação, fica tudo muito mais difícil.

JC - O senhor conversou com o governador para viabilizar um orçamento para a pasta capaz de dar respostas eficientes conforme as necessidades do setor?

Santini – Por ser uma Secretaria nova, por ter sido criada depois da definição do orçamento, essa é uma questão que no decorrer da execução da política começaremos a buscar a forma de financiamento, de busca de recursos. Também apostamos muito na criação da estrutura federal. O Ministério do Desenvolvimento Rural, que vai ser criado pela presidência da República, provavelmente terá ações e recursos que poderão ser buscados pelo Estado.

JC – Embora em campos políticos não tão próximos, o senhor acredita que a relação com a União pode se fortalecer com a criação dessas estruturas estadual e federal voltadas para o pequeno produtor?

Santini – Sem dúvida. Tão logo encerrou-se o período das eleições, a gente precisa pensar no Estado e no País. Precisamos estabelecer um diálogo permanente com o governo federal, respeitando as nossas posições, que podem, em determinados momentos, ser antagônicas, mas o que importa é que cheguem as ações. Eu não tenho a menor dificuldade com relação a isso. Sempre tive na característica dos meus mandatos o diálogo, e vou exercitá-lo muito nesse processo, para que possamos trazer benefícios para o Rio Grande do Sul. O Estado é muito diverso em relação à agricultura, especialmente na pequena propriedade. Estão se consolidando a produção de azeite de oliva, por exemplo, culturas questionadas, como a fumicultura, mas que trazem um grande valor agregado à propriedade. Precisamos olhar para todas, para o setor produtivo leiteiro, para os hortigranjeiros, a alimentação saudável, a segurança alimentar... É um trabalho que será muito intenso. E compreender cada setor, cada necessidade, buscar adequar com a política de recursos hídricos para que possam minimizar os prejuízos com a estiagem, recursos para infra-estrutura nas comunicações, demanda que todo o setor tem há muito tempo, como acesso à internet, e logicamente questões ambientais, que são diferentes pelo Estado. Mas tenho certeza de que com os órgãos ligados à Secretaria, como a Emater, teremos êxito nessa gestão, a menos que o tempo nos ajude. E esse é o principal.

JC – A gestão dos recursos hídricos ficará concentrada na Secretaria da Agricultura, ou a SDR também entrará forte para buscar mecanismos e alternativas para armazenamento e reservação de água para atender essas comunidades?

Santini – O tema ficará sob o guarda-chuva da Secretaria da Agricultura, mas não há como se trabalhar desconectado. São quatro secretarias que, para mim, caminham como gêmeas siamesas: Infra-estrutura e Logística, Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural. As políticas precisam estar permanente conectadas, para que possamos entregar um bom resultado.

JC - O status sanitário privilegiado do Estado vem despertando interesse de outros países em estabelecer acordos comerciais para importação de proteína animal do RS. Como a SDR pode ajudar a preservar essa condição e criar meios para a abertura de novos mercados para o setor?

Santini – O secretário Domingos Velho Lopes me atualizou que as ações de prevenção e a eventuais surgimento de focos de doenças como gripe aviária estão sendo adotadas pelo governo, que já vem realizando todas as ações necessárias. A zona livre de aftosa sem vacinação é uma conquista que precisamos preservar e seguir trabalhando nisso, pois tivemos um ganho significativo a partir do alcance desse certificado. As visitas de missões estrangeiras vão nos ajudar a qualificar, melhorar e alertar para alguma eventual situação que coloque em risco o status do Rio Grande do Sul. Precisamos garantir a manutenção da zona livre. Igualmente, temos de evitar, em que pese todas as dificuldades, já que não há como impedir o ingresso de aves migratórias, do surgimento de focos nos aviários e plantéis.

JC – O que representa essa missão na sua carreira?

Santini – Me sinto extremamente honrado com o convite do governador. É um desafio muito importante para a minha trajetória. Vou fazer o máximo possível e colocar todo o meu empenho e o meu esforço nesse trabalho, para que possamos honrar cada um dos agricultores que trazem comida à nossa mesa e para que possamos fortalecer, não apenas a parte econômica do segmento, mas também a sucessão familiar na propriedade rural. Queremos ver os jovens permanecendo ou voltando às propriedades, fazendo delas um grande negócio, uma grande empresa, agregando valor ao seu produto.

JC – E quais serão os maiores desafios?

Santini - Serão vários: fazer uma política de estímulo à bacia produtiva leiteira, qualificar o produto, buscar melhoramento genético, produção em maior escala em propriedades menores, pesquisa. Muitas coisas estão carentes de ação. Ficamos muito tempo parados, especialmente na área da pesquisa. Precisamos estimular a inovação tecnológica. Tudo aquilo que agrega valor, certamente atrai investidores. O jovem da propriedade rural, que tem origem no campo, jamais deixaria o sítio se tivesse a estrutura necessária para sobreviver de forma digna. Muitos saíram por falta de comunicação, estradas, de perspectivas de melhora. Agora percebemos, gradativamente, esse retorno, com outras práticas, associando outras produções, o plantio de orgânicos, agregando valor aos produtos. É o que precisamos, cada vez mais.

PERFIL

Natural de Lagoa Vermelha, o advogado Ronaldo Santini (Podemos) iniciou sua carreira na política como assessor parlamentar do ex-deputado federal Sérgio Zambiasi (PTB) e na secretaria da bancada federal gaúcha do Congresso Nacional. Eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual em 2010, foi reconduzido nas urnas quatro anos depois. Em 2018, disputou uma vaga à Câmara dos Deputados, ficando na primeira suplência do partido. Assumiu em fevereiro de 2019, permanecendo até março de 2021, quando foi nomeado secretário de Turismo do Estado. Um ano depois, deixou a Secretaria para concorrer a deputado estadual, pelo Podemos. Passadas as eleições, voltou ao Executivo estadual, como titular da Secretaria Extraordinária de Apoio à Gestão Administrativa e Política. Com perfil municipalista, Santini trabalhou em defesa dos municípios gaúchos e em busca de melhorias diretas na qualidade de vida da população, com projetos e encaminhamentos para garantir investimentos em infra-estrutura, segurança pública e, em especial, na área da Saúde. Atualmente, é secretário Extraordinário de Apoio à Gestão Administrativa e Política do Rio Grande do Sul. Foi eleito deputado estadual em 2022.