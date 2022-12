Empresas firmam parceria para fomentar agropecuária gaúcha

Duas grandes forças do agronegócio anunciaram a criação de uma parceria para oferecer ainda mais qualidade e eficiência à atividade no Rio Grande do Sul. Criado em 2020 e presente em 11 estados brasileiros, com 45 mil clientes no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a Goplan – franqueadora com foco em agronegócio – chega ao sul do País aliando sua marca ao Grupo Vaccaro, de Erechim.

Formada por um grupo de 18 empresários do agronegócio, a Goplan, com sede em Campinas (SP), traz em seu portfólio soluções em nutrição, produtos químicos e biológicos, licenciamento e multiplicação das melhores genéticas em sementes. Além disso, oferece assessoria financeira e um leque de serviços que visam apoiar o franqueado no fortalecimento da gestão e crescimento do seu negócio.

Com 66 anos, a Vaccaro escreve uma história de sucesso, crescimento e evolução. A sua atuação é baseada na excelência do atendimento, com investimento em gestão de pessoas, inovação, novas tecnologias e conhecimento técnico especializado. A empresa está em diferentes segmentos do setor agropecuário, como assistência técnica, recebimento e armazenagem de grãos, produção e comercialização de sementes e agricultura de precisão, por exemplo.

A união incorpora uma carteira de 10 mil clientes da Vaccaro, que é a 19ª franqueada da Goplan. O grupo, com sede em Campinas, totaliza agora 89 lojas espalhadas por todas as regiões produtoras.

"A Vaccaro, com sua solidez e tradição local, representa o fortalecimento e crescimento que queremos promover. Isso demonstra a força do modelo de negócio da Goplan, com seus valores percebidos como diferenciais competitivos para o novo distribuidor parceiro, que encontra neste modelo oportunidades e caminhos para melhorar ainda mais o seu negócio e a sua relação de parceria com o produtor rural, pois passa a acessar um leque de produtos e suporte em serviços que o ajudarão a impulsionar o seu negócio”, comemora Carlos Renato Brega, CEO da Goplan.

“Atuamos do pré-plantio à comercialização da produção. Com essa parceria, poderemos importar e disponibilizar aos produtores rurais que atendemos uma série de produtos que, sem a estrutura e acesso a diferentes mercados, não teríamos como buscar. A relação com a Goplan nos dará maior competitividade e permitirá entregar ao cliente as mesmas vantagens”, diz o CEO do grupo gaúcho, Carlos Vaccaro.

A parceria vai fortalecer os dois lados do negócio. Com faturamento de R$ 850 milhões em 2022, a Vaccaro, que tem 17 lojas, distribuídas entre as regiões do Alto Uruguai, Planalto Médio e Serra Gaúcha, planeja se expandir para Santa Catarina nos próximos anos. Em 2023, a idéia é abrir mais quatro lojas e, a partir disso, aumentar sua receita em 25%. Já a Goplan, que em 2021, seu primeiro ano de atuação, gerou R$ 39 milhões e neste ano chega a R$ 140 milhões, com os mesmos 18 franqueados originais, vê um grande impulsionamento a partir da chegada da parceira gaúcha.

“Nossos franqueados têm faturamentos que variam de R$ 30 milhões a R$ 350 milhões ao ano. A Vaccaro chega com todo esse peso e faz os números do grupo saltarem de R$ 2,2 bilhões para mais de R$ 3 bilhões”, diz Patrícia Milan, diretora administrativa e de estratégias da Goplan.

O grupo paulista surge da necessidade das empresas, todas do ramo de distribuições, em unir forças pra fazer frente ao processo de consolidação do setor de distribuição de insumos. Juntos e mais fortes, eles criaram uma estrutura capaz de buscar novos e modernos produtos a preços mais competitivos para o franqueado e o produtor nacional. Atuando na cadeia global de suprimentos, a Goplan importa produtos da China, Índia, Europa e Estados Unidos, além de produzir mais de 40 produtos que comercializa com marca própria.

“Nascemos do distribuidor para a distribuição. E a Vaccaro vem para somar forças. É uma empresa consolidada na Região Sul. Com o grupo, alcançamos uma cobertura de 21 milhões de hectares, correspondentes às áreas de atuação dos franqueados”, acrescenta Patrícia.

Segundo a diretora, o Grupo Vaccaro tem experiência no setor, e a Goplan entra com suporte ao distribuidor, para melhorar sua gestão e a dos clientes.

“Também apoiamos os franqueados com operações estruturadas para captar recursos no mercado em melhores condições”.

De acordo com o CEO da Vaccaro, a empresa precisava de suporte para fazer frente aos grandes players do setor.

"Tenho certeza de que essa parceria vai nos permitir oferecer mais tecnologia e conhecimento aos clientes e crescer com a experiência dos outros franqueados. Também poderemos colocar produtos Vaccaro com a marca Goplan para o Brasil todo. É uma operação ganha-ganha”, completa Carlos Vaccaro.