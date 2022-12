Pecuária gaúcha enfrentou altos custos e baixa valorização em 2022

O ano de 2022 foi desafiador para a pecuária gaúcha. Com altos custos de produção e baixa valorização na hora da venda, os criadores de gado de corte viram um mercado difícil, com queda histórica nos níveis de consumo de carne bovina, pela combinação da perda de poder aquisitivo da população e dos altos preços nas gôndolas dos supermercados e nos açougues, analisa o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luís Felipe Barros.

Segundo ele, em 2021 o quilo vivo do terneiro chegou a R$ 17,00, com média de R$ 14,00. Mas neste ano a valorização média ficou entre R$ 10,00 e R$ 11,00. E, no final do ano da safra, o quilo do terneiro vivo saiu a R$ 8,50.

Barros também observou uma acentuação da entrada de animais de outros Estados para abate no Rio Grande do Sul. Isso porque o Estado vem perdendo competitividade, em decorrência das sucessivas estiagens, que comprometem os campos e a alimentação dos animais.

Conforme mensuração do rebanho brasileiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul ocupa a oitava posição, com pouco mais de 11 milhões de cabeças de gado. “Na frente estão Mato Grosso, com 32 milhões de cabeças; Goiás, com 24 milhões; Pará, com 23 milhões; Minas Gerais, com 22 milhões; Mato Grosso do Sul, com 18 milhões; Rondônia, com 15 milhões; e Bahia, com 11 milhões. Para que trabalhar com a commodity carne?”, questiona.

O dirigente destaca esses estados conseguem trabalhar com eficiência porque têm comida barata. “Onde tem uma usina de biodiesel, tem um confinamento. Ou seja, eles são muito eficientes no que fazem. E nós, realmente, temos uma comida cara, que nos tira eficiência, nos tira a possibilidade de uma criação mais intensiva. A nossa commodity briga com o preço”, salienta.

Além disso, o dirigente reforça o dado do IGPM, que em 2021 foi de 17,78%, e o boi gordo subiu 9,07%. Já em 2022, com base em setembro, o índice foi de 6,61%, e o boi caiu 18,9%. “Quer dizer que a inflação aumentou, e nós não acompanhamos em 2021 e 2022. A previsão de inflação para 2023 é 4,88%. Não vai recompor os preços que a gente trabalha. Porque isso é importante? Porque os custos subiram na mesma proporção”, observa.

O presidente do Desenvolve Pecuária, lembra que em 2023 todos os cenários meteorológicos estão apontando novamente para a incidência de La Niña. “Ou seja, de novo esta situação. Eu tenho boi gordo, mas preciso retirar do campo porque não tenho mais água, não tenho mais pasto. Isso acaba nos prejudicando”, ressalta.

Barros acrescenta que existe um clima político imprevisível, dúvidas sobre a inflação e sobre o poder econômico dos consumidores, além de incertezas ao redor do mundo. “Temos um mercado internacional instável, não sabemos o que vai acontecer com a inflação no mundo, se a China vai comprar ou não, se eles vão fechar, se a Covid vai dificultar as relações com aquele mercado e como vai se encaminhar essa guerra na Ucrânia”, explica.

Oportunidade no horizonte

Mas nesse contexto de dificuldades, uma grande oportunidade está no horizonte do setor: a sustentabilidade da pecuária desenvolvida no Estado. “A União Européia anunciou que só vai comprar carne de propriedades sustentáveis. Estamos no Rio Grande do Sul, onde metade da área faz parte do Bioma Pampa, que é integração com Reserva Legal. Conseguimos criar gado dentro da Reserva Legal e, com isso, temos uma propriedade sustentável”, complementa.