Aprovado projeto que muda local de classificação do fumo no Estado

Após sete anos de mobilização para vencer resistências e aprovação em três comissões da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 204/2015 que transfere o local de classificação do tabaco da indústria para a propriedade do agricultor foi aprovado pelos deputados em Plenário, nesta terça-feira (20). O placar foi de 46 votos favoráveis e um contrário.

Relator da proposição na Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, o deputado Elton Weber (PSB) comemorou. "A lei garantirá uma relação mais justa para o fumicultor, dando maior segurança, respeito, proteção e amparo a quem produz. Era inadmissível que essa situação prosseguisse da maneira como estava", afirmou.

Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Fumicultores da Assembleia Legislativa, Weber reforça que a modificação dará mais transparência no ato de compra e venda, além de eliminar custos adicionais para o fumicultor quando não há acordo na determinação do preço. Para ele a modificação era imprencíndivel para o equilíbrio do sistema de integração. "Somos defensores dos agricultores, da saúde e equilíbrio da cadeia produtiva.

O parlamentar lembra que seus pareceres foram construídos após ouvir as principais entidades representativas da cadeia produtiva. No Rio Grande do Sul a produção de tabaco é realizada por aproximadamente 71 mil famílias que têm nesta produção a sua principal fonte de renda, produzindo mais de 283 mil toneladas de tabaco, segundo dados da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) referentes a safra 2020/2021.

"Uma grande vitória em uma votação histórica para a fumicultura gaúcha. O projeto vai modificar toda estrutura de comercialização do fumo, e trazer justiça ao processo de comercialização, e uma condição de mais equilíbrio entre produtor e empresa", destacou o deputado estadual Zé Nunes (PT), autor do projeto.