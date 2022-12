Mercado pecuário vive situações distintas no ano de 2022

O ano de 2022 no mercado dos leilões de genética andou muito bem, ao contrário dos remates de gado de reposição, engorda e abate, que tiveram preços em queda no segundo semestre. A avaliação é do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva.

Segundo o especialista, enquanto os remates que focaram na genética obtiveram bons resultados, os de gado geral, a partir de agosto, demonstraram um decréscimo significativo nos preços dos animais para reposição, para engorda e para abate. "Temos duas situações. A genética andou muito bem e até a metade do ano também na reposição e no abate, mas depois despencou para os valores que estão se praticando hoje", salienta.

Já nos equinos, Silva avalia que o ano foi positivo, sendo o principal destaque a quantidade de animais vendidos. “Impressiona o número de animais vendidos, pois a quantidade leilões aumentou. Só no mês de novembro tivemos 34 leilões realizados. Alguns dias tivemos mais de um leilão por dia. Tem se vendido uma quantidade imensa e normalmente termina em meados de novembro, mas temos leilões que estão sendo realizados até quase o fim de dezembro", observa.

Para 2023, o diretor da Trajano Silva Remates se disse otimista para o mercado, ressaltando apenas a precaução com o que está ocorrendo com o gado gordo e o gado de reposição. “Porque na gôndola baixou muito pouco e no campo está muito baixo”, complementa.