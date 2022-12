Produtor de leite quer previsibilidade no preço em 2023

A implantação de mecanismos que permitam alguma previsibilidade nos preços a receber pelo leite entregue às indústrias será pauta obrigatória na agenda dos produtores em 2023. O tema foi um dos principais no balanço de final de ano da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), divulgado nesta terça-feira (20).

Sem isso, afirma o presidente da entidade, Marcos Tang, não há como planejar a atividade e, muito menos, investir. É que o produtor só sabe quanto receberá pelo litro de leite cerca de 40 dias após entregar às empresas. E, ainda assim, a cotação média anual costuma ficar abaixo do custo de produção.

As sucessivas estiagens provocam queda nas safras de milho e soja, usados na suplementação do gado. Com menor oferta, o preço sobe. E o produtor não pode abrir mão desses insumos, sob risco de ver reduzir a produção nos tambos.

“Se não conseguimos um alimento com qualidade e quantidade suficiente, não temos com o que tratar as nossas vacas e, com isso, cai a produtividade. Muitas vezes o produtor acaba comprando um alimento caro e tendo que decidir se para isto vai vender o seu gado ou fazer um empréstimo”, alerta.

O assunto já foi vem sendo abordado nas reuniões do Conseleite, mas uma solução ainda não foi definida. Entre as hipóteses é a realização de contratos que assegurem determinados valores por determinados meses, permitindo que as propriedades tenham noção de quanto dinheiro irão gastar e quanto irá entrar. Embora o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat) tenha se manifestado aberto ao diálogo, as tratativas são lentas.

No balanço, Marcos Tang também criticou a importação desenfreada de leite, que acaba prejudicando o produtor.

"Não podemos ter volumes de importação tão altos, derrubando os preços ao nosso produtor. Quando temos um valor de referência projetado em R$ 2,22, isto é, para a maioria dos produtores, um valor abaixo do custo médio para produzir um litro de leite. Cada terneira que nasce só vai produzir algum retorno em 24 meses. Nesse caminho, não haverá mais produtores, e ficaremos dependentes de outros estados ou países. Será um risco até mesmo em termos de soberania nacional”, alerta.

Outro fator de impacto, levantado pelo dirigente, é a política dos preços do leite, que registrou uma queda acentuada nos valores de forma precoce.

“Sempre esperamos uma remuneração boa no início do segundo trimestre, começando a cair em setembro. Mas neste ano tivemos já sinais de queda brusca e muito alta em agosto, e a subida do preço do litro do leite pago ao produtor ocorreu somente em junho e julho, em conta gotas. Depois, despencou. Isso nos afetou enormemente e foi a gota d'água para que alguns criadores saíssem da atividade”, observa Tang.

A Gadolando usou as suas mídias para mostrar que mesmo quando o consumidor precisava pagar bastante pelo preço do leite, o produtor não estava enriquecendo, mas pagando as suas contas.

“Nos solidarizamos quando o consumidor tem que pagar muito, mas nas promoções em que o leite fica extremamente barato, é o produtor que acaba pagando. Por isso, o leite precisa ter um preço justo, e o criador de gado leiteiro tem que ter um mínimo de lucro para sobreviver na atividade”, explica Tang.

A entidade quer firmar cada vez mais o seu posicionamento e esclarecer à sociedade, atuando como uma ferramenta de luta dos produtores. Tang lembra das exposições como Fenasul, Expoleite e Expointer, que ajudam na interação do produtor com o consumidor.

“É importante o consumidor enxergar quem está produzindo o seu alimento e ver que é feito com amor, carinho e dedicação. E, ao mesmo tempo, o produtor entender a necessidade de produzir um produto de qualidade, porque as crianças e os adultos da cidade são seus amigos, irmãos e nada melhor que o convívio harmonioso, pois um depende do outro”, finaliza Tang.