Fundesa completa 18 anos em 2023 e mantém Kerber na presidência

Com todos os conselheiros presentes, o Conselho Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS reelegeu por unanimidade Rogério Kerber para o biênio 2023/2024. A Assembleia ocorreu de forma virtual na manhã desta segunda-feira (19). Também foi mantido na vice-presidência, Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

Kerber está no comando da entidade desde a sua criação em 2005, e o trabalho desenvolvido pelo dirigente foi destacado pelos conselheiros durante as deliberações. “Não podemos abrir mão do Rogério neste momento”, destacou Gedeão Pereira, cujo voto foi acompanhado pelos demais participantes. “O trabalho desenvolvido pelo Fundesa na gestão de Rogério Kerber é referência em diferentes setores da economia gaúcha e é, inclusive, tido como modelo pelo Ministério da Agricultura”, afirmou José Eduardo dos Santos, presidente Executivo da Asgav.

Após a aclamação, Kerber afirmou sentir-se honrado com a recondução. “Temos desafios e projetos que deverão sofrer um processo de maturação”, pontuou. Ele destacou ainda que o Fundesa trabalha no sentido de se modernizar, se capacitar, e de ter ferramentas atualizadas de gestão. “Temos que ter cuidados, agilidade e transparência na administração dos recursos que são captados através de contribuições dos produtores e indústrias.” Ele destacou ainda que a gestão tem como diretriz principal uma gestão eficiente e equilibrada e ágil “para que todos os setores produtivos se sintam protegidos e seguros”.

Rogério Kerber tem 78 anos, é natural de Bom Retiro do Sul (RS). Tem graduação em Administração e Direito. Está vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965. Atualmente, além de presidente do Fundesa, presta consultoria ao SIPS, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, entidade de representação institucional da atividade no RS, atuando como diretor Executivo.

Sobre o Fundesa

O Fundesa, criado em 2005, tem a missão de propor e apoiar o desenvolvimento de ações de defesa sanitária animal, além de garantir agilidade e rapidez na intervenção em casos de eventos sanitários e posterior indenização dos produtores. O fundo é composto por dez entidades: Federação da Agricultura do RS, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS, Sindicato das Indústrias de Carnes do RS, Sindicato das Indústrias de Suínos do RS, Sindicato da Indústria de Laticínios, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas, Associação Gaúcha de Avicultura, Associação dos Criadores de Suínos do RS, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Raças e Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS.