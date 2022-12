Produtores de proteína animal levam pleitos ao futuro governo do Estado

Representantes das cadeias de produção de proteína animal reuniram-se nesta semana com o vice-governador eleito, Gabriel Souza. No encontro com o coordenador da equipe de transição do governo, foram apresentadas demandas com vistas a alavancar a competitividade do Estado.

Entre as medidas de apoio ao setor pleiteadas estão a organização de missões ao Exterior, investimentos em logística, com o desenvolvimento de projetos ferroviários e hidroviários, a construção de portos e de estruturas de armazenagem. O fortalecimento da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, para dar sustentabilidade à certificação sanitária do Estado, e o aumento da produção de milho, utilizado na alimentação animal, também estiveram na pauta.

“Em nome da avicultura, apresentamos pontos prioritários e de máxima atenção para continuidade de milhares de atividades que o setor gera direta e indiretamente no Rio Grande do Sul”, comentou o presidente executivo da Organização Avícola do RS (Asgav/Sipargs), José Eduardo dos Santos.

Para o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips), Rogério Kerber, a perda da isonomia tributária em relação a outros Estados, com a supressão de créditos presumidos de ICMS, que deverá continuar nos próximos dois anos, foi outra preocupação colocada ao futuro vice-governador.

Segundo ele, a localização geográfica do Rio Grande do Sul, mais distante de outros centros, impõe maiores custos de logística. E com a perda da isonomia tributária as indústrias precisam buscar melhores caminhos para atender o mercado interno e exportar a produção.

O grupo também pediu a criação de um programa de promoção da proteína animal junto aos mercados internacional, por meio do envio de missões pra apresentar a produção gaúcha no Exterior.

“As cadeias gaúchas de produção de proteína animal são muito importantes no abastecimento nacional e global. Esse é um momento em que o Rio Grande do Sul detém status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O Governo deveria coordenar um projeto para exibir toda a produção gaúcha nos centros internacionais”, observou o dirigente.

Com apoio das demais entidades, o Sips apresentou pedido de que o Estado desenvolva um projeto robusto com foco na irrigação.

“É fundamental. Estamos em mais um período em que a estiagem que vai afetar a safra de milho no Rio Grande do Sul e causar reflexos importantes nas atividades de produção de proteína animal, com a suinocultura e a avicultura impactadas pela produção não suficiente do grão e necessidade de compra junto a outros estados ou mesmo importar”, advertiu Kerber.

Participaram do encontro, ainda, o diretor do Sips Carlos Alberto Freitas; o deputado estadual Elton Weber (PSB), o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Estado (Acsurs), Valdecir Folador; e o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados (Sicadergs), Ladislau Böes. As avaliações dos pleitos dos setores terão continuidade no próximo ano, quando o governador Eduardo Leite e sua equipe assumirem o Piratini.