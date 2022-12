Governo do RS investe cerca de R$ 29 milhões em equipamentos e fomento para a agricultura familiar

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (15), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a entrega de 31 máquinas motoniveladoras e recursos para atender 206 jovens aprovados no programa Jovem Rural, bem como 46 agroindústrias, com foco na produção de queijo serrano. As entregas, voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, beneficiam centenas de municípios gaúchos e representam um investimento de R$ 28.938.800 por parte do Executivo estadual, via Programa Avançar.

As 31 máquinas, que tiveram um custo de R$ 26.188.800, vão contribuir para o escoamento da produção, atuando em estradas vicinais de 31 municípios gaúchos. Para o programa de incentivo à profissionalização dos jovens, foram destinados R$ 2, 060 milhões. O incentivo prevê empréstimo de R$ 10 mil, com carência de até 3 anos e amortização em até 5 anos, sendo subsidiado 80% do valor. Nesse caso, também foi incluído financiamento para a aquisição de itens necessários para a prática de inseminação artificial em bovinos com aptidão para produção de leite e carne. Já, os recursos para incentivar a produção de queijo serrano totalizam R$ 690 mil, beneficiando agroindústrias de sete municípios gaúchos.

O governador Ranolfo Vieira Júnior efetivou a entrega dos equipamentos para os prefeitos e demais representantes municipais. No evento, o líder do governo do RS comentou sobre os investimentos que estão sendo feitos na agricultura. “Estamos investindo R$ 341 milhões nessa área tão importante para o Rio Grande do Sul. Esse valor só foi possível porque fizemos as reformas necessárias para que chegássemos em um momento como o dia de hoje, de entregas para beneficiar quem mais precisa. Antes disso, nossos investimentos eram bem inferiores e muitas vezes nem ocorriam. As licitaçõesas davam desertas, porque o RS era um mau pagador, devia para todo mundo”, disse.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, ressaltou que essa ação fomenta a agricultura familiar no Estado, beneficiando toda a cadeia do agronegócio. “Uma entrega para ratificar o nosso compromisso com a agricultura familiar. Esse segmento é extremamente importante e tem participação ativa nos 40% do PIB gaúcho, que é o que representa a agricultura em nosso Estado”, falou.

No evento, também foram entregues 31 caminhões baú, com capacidade carga útil de mil quilos, para 31 cidades. O recurso de R$ 5.684.439,93 é do governo federal e faz parte do programa Alimenta Brasil.