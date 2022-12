Mais de 10 mil agricultores serão beneficiados com o Sementes Forrageiras

O Programa Sementes Forrageiras, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), contabilizou 10.883 agricultores interessados na edição 2022/2023, em 73 municípios. O prazo se encerrou no dia 5 de dezembro.

Os recursos serão operacionalizados por meio de financiamento subsidiado, com bônus adimplência de 30% do valor total da operação e vencimento do contrato em fevereiro de 2024, conforme regras do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais (Feaper).

Os próximos passos são autorização para elaboração dos projetos, efetiva elaboração dos projetos e documentação, análise das áreas técnica e jurídica da Secretaria e a contratação pelo Badesul. "Cumprindo esse cronograma, teremos a viabilidade para que em fevereiro, março e abril as entidades possam fazer a aquisição das sementes para entrega aos produtores dentro desse período, que é o ideal para a implantação das pastagens destinadas à alimentação, principalmente do rebanho leiteiro no Estado", destaca o chefe de divisão de Sistemas Produtivos, Jonas Wesz.