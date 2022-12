Arrozeiro quer rever tributo e crédito

A demanda pela redução da tributação sobre a comercialização do arroz gaúcho e a busca por crédito e pela elevação do preço mínimo do cereal estarão no centro das atenções do setor em 2023. Os assuntos foram abordados nesta quarta-feira (14) pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), em coletiva à imprensa.

O presidente Alexandre Velho, lançou luzes sobre o que considera temas estruturais da cadeia para sinalizar aos governos estadual e federal que a entidade quer diálogo e melhores condições para produzir. De acordo com ele, a disparidade tributária entre o Estado e outras unidades da federação levam à perda de competitividade dos produtores rio-grandenses frente ao Mercosul no abastecimento dos consumidores de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, e Espírito Santo, que zeram o ICMS para compra, enquanto o Rio Grande do Sul segue tributando a venda.

“Há uma diferença entre 10% e 15% que tem de ser absorvida pela indústria, que, com custo maior, vende menos ao mercado. Em conseqüência, compra menos do produtor, o que nos obriga a buscar a exportação como alternativa”, disse o dirigente.

A entidade, aliás, já está entusiasmada com as perspectivas de embarque do produto no primeiro semestre de 2023, com uma projeção de 1,5 milhão de toneladas. Neste ano, enquanto a Companhia Nacional de Abastecimento projeta exportação de 1,4 milhão de toneladas, a Federarroz trabalha com a possibilidade de que o volume alcance as 2 milhões de toneladas.

O movimento reflete a conjuntura internacional, por conta da elevação dos preços em função da taxação imposta às exportações pela Índia, responsável pela venda de 40% do arroz negociado no mundo, abrindo caminho para os Estados Unidos venderem para Europa, África e até Ásia. Isso permitiu ao Brasil vender para mercados antes atendidos pelos americanos, que também reduziram a área plantada. Países da América Central e o México se tornaram pontos de chegada para o grão produzido no Rio Grande do Sul. Os arrozeiros, aliás, darão sequência junto ao novo governo federal ao pleito pela construção de um acordo comercial de diminuição das taxas com o México nos mesmos moldes já estabelecidos entre aquele país e o Uruguai.

“Somos apartidários, e vamos dialogar com o futuro governo pelos nossos interesses. Outro ponto importante é o aumento da oferta de crédito para produção, o ajuste do valor mínimo do produto e a ampliação das condições para que o agricultor possa contratar seguro para a sua safra, reduzindo o custo por hectare”, apontou Alexandre Velho.

O aumento das taxas de juros também preocupa o setor. Conforme a Federarroz, são necessários R$ 12 mil para o cultivo por hectare. E o alto custo do dinheiro emprestado gera violento impacto sobre as contas das propriedades. Somada a isso, a importação de arroz sem identificação, produzido em países vizinhos com insumos não autorizados no Brasil, cria uma disputa ainda mais desigual, argumenta o dirigente.

Os custos de produção dispararam neste ano, devido aos reflexos da guerra na Ucrânia, como a especulação da indústria de fertilizantes pela possibilidade de falta de insumos. “Os produtores precisam se antecipar e compraram a preços muito elevados. Quando a cotação baixou, já era tarde, pois 80% deles já haviam adquirido o adubo na alta”, explicou o dirigente.

Sem controle sobre o valor de venda às indústrias, o caminho para recuperar fôlego é o plantio de culturas com a soja, de menor custo de produção e melhor cotação no mercado futuro.

O líder arrozeiro defende que para fazer frente às dificuldades, os produtores precisam usar uma receita carregada de gestão, controle de custos e rotação de culturas. Assim, podem obter maior fertilidade do solo e aumento na produtividade. A intensificação dos sistemas de produção, agregando milho, soja, trigo e pecuária às áreas de arroz, é o norte a ser seguido e sustenta a idéia dos “arrozeiros como produtores multissafra”, tema da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que será realizada de 14 a 16 de fevereiro, em Capão do Leão.

Com o plantio praticamente concluído no Estado, a área deve ficar ainda abaixo dos 862 mil hectares inicialmente projetados e que já representavam redução de 10% sobre a safra passada. Mas o aumento de produtividade deve compensar essa diferença e garantir o abastecimento ao consumidor, analisa o vice-presidente da Federarroz, Roberto Fagundes Ghigino.