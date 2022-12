Emater/RS tem novo presidente

Christian Wyse Lemos é o nome presidente da Emater/RS e superintendente geral da Ascar. A posse ocorreu na última quinta-feira (8), no Escritório Central da Emater/RS-Ascar, em Porto Alegre, durante Sessão Extraordinária Conjunta dos conselhos Técnico Administrativo e Administrativo da Emater/RS e da Ascar (CTA/Conad).

Com a Ordem do Dia de “Apreciar e deliberar sobre a indicação, eleição e posse de Christian Wyse de Lemos para assumir o cargo de presidente da Diretoria Executiva da Emater/RS e de superintendente Geral da Superintendência Executiva da Ascar, com objetivo de substituir e cumprir o mandato do atual titular, Alex da Silva Corrêa”, a Sessão Extraordinária Conjunta foi conduzida pelo presidente do Colegiado, Paulo Roberto da Silva, e pela secretária Cristina Szinavel Astigarraga.

“Para mim é motivo de muito orgulho ter sido indicado para assumir esse cargo, tendo em vista o papel que a Emater e a Ascar têm para toda a sociedade gaúcha, em especial para a agricultura familiar. É uma Instituição com imensa capilaridade, presente em todos os municípios, e atende aqueles que mais precisam de um suporte na totalidade do Estado do RS. Maior do que o desafio é somente minha vontade de fazer uma boa gestão para poder entregar, através da Emater, ainda mais para todos aqueles que precisam da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social que a Emater faz, tão bem feita há tantos anos, no RS”, declarou o novo presidente.

Lemos tem 39 anos, é produtor rural e desde outubro deste ano exercia a função de chefe de Gabinete da Diretoria da Emater/RS. É ex-secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre. Formado em Gestão Pública pela Uninter - Centro Universitário Internacional, está cursando MBA em Finanças, Banking e Investimentos (2019 - dezembro de 2023) pela PUC. De maio de 2021 a junho de 2022 foi assessor da Presidência. Na Prefeitura de Porto Alegre, por três anos e cinco meses, foi secretário de Relações Institucionais, tendo sido anteriormente (de julho de 2019 a dezembro de 2020, chefe de Gabinete do então prefeito, Nelson Marchezan Júnior. O novo presidente da Emater/RS foi diretor presidente do Instituto Teotônio Vilela no RS (junho de 2015 - junho de 2019) e secretário executivo do Diretório Estadual do PSDB/RS (junho de 2015 - agosto de 2017), no período em que Nelson Marchezan Júnior foi presidente do PSDB RS e entre 2017 e 2019, período em que o governador reeleito Eduardo Leite foi presidente do PSDB RS. Na Prefeitura de São José do Norte, sua cidade natal, foi secretário Municipal de Obras e Urbanismo (dezembro de 2013 - maio de 2015), presidente do Conselho Municipal de Produção e secretário adjunto de Agricultura e Pesca (janeiro de 2013 - dezembro de 2013).