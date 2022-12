Crescimento da safra nacional de grãos equivale à produção gaúcha

Com Agências

O Brasil deverá produzir um Rio Grande do Sul a mais na safra de grãos 2022/2023. Com uma estimativa de colheita de 312,2 milhões de toneladas, a produção nacional deverá registrar aumento de 40,8 milhões de toneladas ou 15% sobre o período anterior, volume levemente superior às 40,5 milhões de toneladas projetadas para o Rio Grande do Sul, conforme o terceiro levantamento da safra de grãos divulgado nesta quinta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Se forem confirmados, os números elevarão a produção gaúcha em 58,2% sobre a safra passada, em uma área semeada de 10,1 milhões de hectares, aumento de 1,1% sobre o período 2021-2022. O destaque vai para as culturas mais importantes. A área de arroz caiu de 957,4 mil hectares para 862,6 mil hectares no Estado, conforme a Conab, mas a Federação da Agricultura e Pecuária (Farsul) calcula que a área final deva ser ainda menor, de 855 mil hectares. A produção estimada é de 7,4 milhões de toneladas do cereal, 200 mil a menos que na safra anterior, embora deva haver aumento na produtividade, de 7,9 mil quilos por hectare para 8,6 mil quilos por hectare.

No milho, que deverá se consolidar em breve como importante cultura no sistema de rotação com o arroz irrigado na Zona Sul – estabelecendo uma nova fronteira agrícola do Estado –, a área total plantada aumentou 0,9%, alcançando a marca de 831,5 mil hectares. A produção esperada é de 5,1 milhões de toneladas, com 6,1 mil quilos por hectare de produtividade.

Para a soja, os produtores gaúchos deverão destinar 6,5 milhões de hectares, sendo 505 mil hectares em terras baixas. A produção está projetada em 21,9 milhões de toneladas da commodity, mais que dobrando a colheita anterior, de 9,1 milhões de toneladas, comprometida pela seca.

Enquanto isso, a safra de trigo, que deve ser a maior da história no Estado, pode bater no recorde de 4,7 milhões de toneladas, com produtividade média de 3,3 mil quilos por hectare nos 1,4 milhão de hectares semeados.

Em relação aos números nacionais, a Conab apontou uma redução no volume total estimado no levantamento anterior, de 313 milhões de toneladas, em função da menor produtividade do milho e redução na área de arroz. Com a área total de plantio no país estimada em 77 milhões de hectares, a agricultura brasileira mantém a tendência de crescimento observada nos últimos anos, também com previsão de recorde. O resultado equivale a um aumento de 3,3% ou de 2,49 mil hectares sobre a área da safra 2021/22.

Nas pesquisas realizadas para esse levantamento, a evolução da semeadura das culturas de primeira safra apresenta um leve atraso.

"Essa cautela dos produtores é natural em um cenário climático que apresenta excesso de chuvas e baixas temperaturas, sobretudo em parte dos estados das Regiões Sul e Sudeste, e ainda as restrições hídricas e baixa umidade do solo na Região Centro-Oeste e no Matopiba. Ainda assim, a produção estimada para a safra 2022/23 continua recorde", afirma o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.