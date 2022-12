Angus prospecta vendas de carne do Brasil para mais de 10 mercados

A Associação Brasileira de Angus encerrou sua participação na Abu Dhabi International Food Exhibition 2022, nos Emirados Árabes, nesta quinta-feira (8), com tratativas para comercialização de Carne Angus Certificada para mais de 10 países, em especial do Oriente Médio. Um dos pré-requisitos mais demandados pelos clientes que manifestaram interesse pelos cortes premium do Brasil é a certificação da qualidade e de processos ambientais e de sustentabilidade. Segundo a gerente do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, há inúmeras oportunidades para a produção brasileira nesses mercados, já que o país conta com sistemas de criação a campo e outros mais intensivos, como confinamento, para garantia de qualidade diferenciada. “Foi o que vimos aqui na exposição que, apesar de ter um caráter institucional e de promoção da Carne Angus do Brasil, permite que possamos construir importantes canais de conversação e possibilidade de negócios para frente”, acrescenta.

Durante a exposição, o Programa Carne Angus reuniu-se com delegações do Marrocos, Kuwait, Cuba, Jordânia, Catar, Arábia Saudita, Rússia, Espanha, Dubai, Emirados Árabes, Líbano, Paquistão e Bahamas. Negociações que devem ganhar apoio diplomático do Brasil. A embaixadora do Brasil nos Emirados Árabes, Eliana Zugaib, esteve com a gerente nacional do Carne Angus, momento em que pode conhecer o trabalho da Associação e identificar potenciais clientes para a carne Angus brasileira. A Abu Dhabi International Food Exhibition 2022 reuniu 31 países, 445 expositores e recebeu 16 mil visitantes.

Ao longo da exposição, cortes de Carne Angus Certificada foram servidos no estande do Brasil. Picanha, filé de costela e filé mignon foram preparados com diferentes acompanhamentos, como picadinho de legumes e aligot de batatas. “Os visitantes puderam sentir no paladar o resultado final daquilo que tanto defendemos: uma produção com diferencial, certificação, procedência e sustentabilidade. E nada melhor do que degustar todo sabor, maciez e suculência da Carne Angus brasileira para entender isso”, destaca a gerente nacional do Programa