Chile pode ser novo destino para carne bovina e suína com osso do RS

O Rio Grande do Sul está em vias de abrir uma nova frente de exportação de carne bovina e suína com osso na América Latina. Nesta quinta-feira (8), uma representação com dois técnicos do Ministério da Agricultura do Chile concluiu roteiro de uma semana pela Fronteira Oeste.

O grupo, que na semana passada também esteve no Paraná, visitou frigoríficos da região e conferiu a estrutura de defesa sanitária animal do Estado. A oportunidade surge em função do status de zona livre de aftosa sem vacinação.

Após almoçar com o secretário da Agricultura, Domingos Lopes Velho, e representantes do órgão estadual na sede da Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul (Farsul), uma nova rodada de reuniões seria realizada à tarde. A evolução das tratativas deverá ocorrer nas próximas semanas, a partir dos apontamentos que serão encaminhados pelos chilenos em relatório sobre o que viram no Estado.