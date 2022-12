Produção de perus e aves natalinas pode aumentar até 5% no RS

A produção de perus e outras aves natalinas em 2022 deverá chegar a 59 mil toneladas, correspondendo a um aumento de 5% em relação a 2021. A estimativa é da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), entidade membro da Organização Avícola do RS, com base na movimentação do mercado já no começo de dezembro.

A alta na demanda faz subir também os preços. A elevação deve ficar entre 10% e 15%. Com isso, o preço médio do quilo de peru ficará em R$ 22,00. Para as demais aves, o valor deverá oscilar entre R$ 12,00 e R$ 15,00 o quilo.

“O aumento da produção e dos preços segue as oscilações da economia brasileira. Ou seja, não se avançou muito em volumes e registrou-se alguma reposição dos preços, pois os custos de produção continuam em patamares elevados, e estas aves requerem mais investimentos, manejo, mais ração e condição genética diferenciada”, justifica José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgav.

As estimativas indicam um faturamento aproximado no período de aproximadamente R$ 1,07 bilhão, 15% superior ao registrado no exercício anterior (R$ 930 milhões), com a demanda por esse tipo de produto.