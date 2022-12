Milho vira alternativa econômica em áreas de arroz irrigado

Uma nova tendência começa a ganhar força nas lavouras da metade sul do Estado. O cultivo de milho irrigado em terras baixas, que vem mostrando resultados promissores em pesquisas que foram retomadas pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), há quase uma década, pode consolidar a introdução desta cultura.

Com produtividades obtidas em pesquisas de até 15 mil quilos de grãos de milho por hectare, que corresponde a mais do que o dobro da média gaúcha nas últimas cinco safras, o cereal vem despertando a atenção de produtores, principalmente por ser mais uma opção para a diversificação de culturas e pelos preços atuais atraentes.

Na semana passada, um roteiro técnico promovido pelo Irga na Estação Regional de Uruguaiana atraiu dezenas de produtores interessados em saber mais sobre a experiência. Na sequência, foram visitadas duas propriedades com milho irrigado em áreas de arroz.

“A troca de informações foi incrível. Estamos com muitas perspectivas com o milho irrigado em terras baixas. Temos verificado uma enorme busca por palestras técnicas sobre o tema, diz a diretora técnica da autarquia, Flávia Tomita.

Segundo ela, a área destinada ao milho irrigado será mensurada pela primeira vez nesta safra, e deverá ser divulgada na abertura da colheita do arroz, em fevereiro.

O movimento é visto com simpatia pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho. Com terras em Mostardas, ele produz arroz em 60% da propriedade, soja em 40% da área e também desenvolve pecuária. Mas já pensa em introduzir uma pequena parcela com milho para ampliar a diversificação.

“É uma alternativa interessante que começa a ser testada mais amplamente. Adicionar milho ao sistema de produção faz bem ao solo, oferece mais uma opção de grão e abre nova janela no fluxo financeiro das propriedades”, diz o dirigente.

Com 50 anos de pesquisas sobre milho, o professor aposentado e consultor técnico do Irga Paulo Régis Ferreira da Silva projeta que a cultura possa percorrer o mesmo caminho da soja, cuja área vem se expandindo rapidamente em rotação com arroz. Na safra 2022/2023, há uma previsão da soja ocupar 505 mil hectares em terras baixas, o que corresponde a um aumento de 20% em relação à área cultivada na safra anterior (2021/22).

“A área ainda é pequena, mas, pelos movimentos que temos verificado, deverá crescer muito em breve. Temos acompanhado alguns produtores que ampliaram suas lavouras de 80 hectares para mais de 300 hectares. Aos preços atuais e se obtendo alta produtividade, o milho é rentável financeiramente”, analisa Silva, para quem uma colheita a partir de 10 mil quilos por hectare é certeza de um lucro líquido na faixa de R$ 5 mil por hectare.

“Há cerca de dois anos, a saca de 60 quilos era comercializada por valores em torno de R$ 40,00. Nos contratos de venda futura, para entrega do grãos em janeiro-fevereiro de 2023, os negócios estão sendo fechados na faixa de R$ 90,00 a R$ 100,00. Se os preços se mantiverem em patamares próximos a esse, a área semeada com este cereal em terras baixas nos próximos anos deve aumentar consideravelmente, projeta o agrônomo.

As vantagens ficam ainda mais evidentes se comparadas à rentabilidade do arroz, que tem sofrido com os altos custos de produção e preços pagos pelo mercado, considerados insuficientes para sustentar a atividade. Não por acaso, a área e a produção de arroz vem diminuindo gradativamente no RS, com semeadura em 862 mil hectares nesta safra.

O pesquisador explica que uma das grandes vantagens das entradas da soja e do milho no sistema de rotação de culturas com arroz, e na sucessão de culturas para cobertura de solo, para utilização como pastagens ou mesmo para produção de grãos no outono-inverno, como o trigo, é o manejo conservacionista do solo, resultando em maior produtividade do arroz.

Com o cultivo contínuo de arroz durante vários anos, as áreas tornaram-se inviáveis técnica e economicamente, devido à grande infestação de plantas daninhas mas, com a rotação e a sucessão de culturas, que implica uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, as lavouras de arroz têm ficado mais limpas e produtivas. A rotação de culturas e a integração lavoura-pecuária propiciam aumento de produtividade e diversificação de renda, resultando em melhor gestão dos riscos climáticos e de preços numa propriedade.

“Uma saca de arroz a R$ 70,00 é muito pouco. Mas com a soja a R$ 190,00 a saca, por exemplo, há a garantia de estabilidade de receita ao produtor. Com a entrada do milho irrigado, aos preços atuais e manejado para se ter alta produtividade, os resultados são promissores”, diz Silva.