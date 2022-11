Avisulat pavimenta fortalecimento dos setores de aves, suínos e laticínios

Terminou nesta quarta-feira (30) o VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat). Nos três dias de programação, o evento contou com a presença de mais de 2 mil pessoas, entre palestrantes, visitantes e expositores.

Depois de seis anos de intervalo entre a última edição e a atual, o Avisulat 2022 trouxe aos visitantes seminários, workshops e palestras técnicas, que debateram temas como logística, saúde e bem-estar animal, tributação, pesquisas da área e meio-ambiente. Promovido pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e pelos sindicatos da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) e das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (SIPS), o evento teve como objetivo fortalecer os três setores no Estado, segundo o coordenador do evento, e presidente da Asgav José Eduardo dos Santos.

“Esta retomada nos mostra o potencial que estes setores têm para trazer ao debate temas de suma importância para as cadeias produtivas. A qualidade dos seminários apresentados aqui só comprova que temos entidades e produtores extremamente capacitados no Rio Grande do Sul”, comentou Santos.

Entre os expositores do evento, estiveram empresas de suprimentos, de tecnologia, startups, de alimentação animal, entre outros. “Essa retomada nos ajuda a levar novas soluções para o mercado gaúcho, no nosso caso em específico, sobre o tratamento de resíduos para agroindústria. Trouxemos aqui uma solução diferenciada do que existe atualmente no mercado de tratamento de resíduos agroindustriais”, afirmou Natália Michalscki, responsável pelo setor de marketing da Sebigas Cotica, de Porto Alegre.

O Avisulat terá uma nova edição em 2024, tendo a previsão de tornar-se uma atividade bienal, que irá intercalar com outros congressos promovidos pelo setor.