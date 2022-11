Weber quer votar troca do local de classificação do fumo ainda em 2022

Vice-coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores da Cadeia do Tabaco da Assembleia Legislativa, o deputado Elton Weber (PSB) sugeriu, nesta quarta-feira (30), que o Projeto de Lei 204/2015, que altera o local de classificação do fumo, seja colocado em regime de urgência para garantir a sua votação em Plenário ainda neste ano. A estratégia depende de acordo de líderes.

A sugestão ocorreu durante a tentativa de votação do parecer favorável ao projeto na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, frustrada pelo pedido de vistas do deputado Giuseppe Riesgo (NOVO). Weber teme que isso se repita, inviabilizando a votação em Plenário em 2022. A próxima reunião será em 7 de dezembro.

No atual sistema, a classificação é feita na indústria. A proposição estabelece que a análise seja feita no galpão do fumicultor para maior transparência e equilíbrio na determinação do preço. “Basta de protelar. O projeto tramita há sete anos, está mais que maduro, foi exaustivamente discutido, tem que ir à votação já. Se tem uma luta justa, é esta. O produtor de tabaco precisa ser respeitado como elo forte que é da cadeia produtiva”.

O novo adiamento frustrou representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), sindicatos de trabalhadores rurais e vereadores de regiões produtoras que compareceram à reunião. O mesmo aconteceu nas comissões anteriores, de Constituição e Justiça e Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, onde, após muita batalha para derrubar resistências, o projeto conseguiu ser aprovado. No Rio Grande do Sul, cerca de 75 mil famílias têm no tabaco sua principal fonte de renda.