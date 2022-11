Irrigação é prioridade de Eduardo Leite para o agronegócio

A estiagem foi o fenômeno climático que mais afetou o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Somente entre 2017 e 2021, foram registrados 2.265 episódios, em decretos publicados pelas prefeituras de 464 dos 497 municípios gaúchos. Os dados constam no inédito documento "Desastres Naturais no RS: estudo sobre as ocorrências no período 2003 - 2021", produzido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, do governo do Estado, e justificam a atenção destinada ao tema durante a última campanha eleitoral ao Palácio Piratini.

Não por acaso, quase 40% dos 16 tópicos listados como prioritários para o agronegócio no plano de governo do então candidato Eduardo Leite (PSDB) para os próximos quatro anos eram relacionados ao enfrentamento da escassez hídrica nas lavouras. Em seis itens, o agora governador reeleito fazia referência direta ou indireta à necessidade de melhorar a reserva de água para a atividade agrícola.

Estudo da assessoria econômica da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) estima o tamanho dos reflexos da seca verificada na safra 2021/2022 no Estado dentro e fora da porteira das propriedades rurais. Somados os efeitos sobre o agro, a indústria, os serviços e impostos, o prejuízo chegou a R$ 115 bilhões no período, aponta o estudo. “O tema da irrigação está sempre em pauta. E fica potencializado agora, depois de duas safras prejudicadas por falta de chuvas. Investir em irrigação é oferecer possibilidades de reduzir os riscos climáticos e o impacto da estiagem”, avalia Marcelo Camardelli, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul.

Ele considera necessária a adoção de medidas estruturantes para permitir a reserva de água nas propriedades. Embora reconheça que o assunto tem avançado nos últimos anos, Camardelli observa que o ritmo ainda é lento demais.

Conforme o representante da Farsul, a possibilidade de melhorar esse aspecto da atividade agropecuária vem ganhando novas perspectivas a partir do esforço do grupo de trabalho conduzido pelo Ministério Público e que engloba a entidade, as secretarias estaduais de Agricultura e de Meio Ambiente e Casa Civil do governo do Estado. Desde o início de 2022, eles têm chegado a “interpretações convergentes” em relação a questões como intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Outro aspecto que merece atenção, diz Camardelli, é a atualização do mapa hidrográfico do Estado, que não corresponde à realidade e acaba emperrando processos de licenciamentos para construção de estruturas de reservação de água junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Igualmente, acrescenta, é preciso aperfeiçoar o sistema de outorga de uso da água. Itens também destacados no programa do novo governo, a desburocratização e a modernização da pauta legal ligada ao agronegócio, como a regulamentação do Bioma Pampa, estão no foco da Farsul.

Essa visão sistêmica, com compreensão sobre as circunstâncias de cada situação para encontrar soluções eficientes também está no escopo de Eduardo Leite.

“É sabido que soluções como a irrigação em maior escala esbarram em restrições como custos e entraves legais. É preciso uma compreensão mais ampla sobre como enfrentar essas restrições dentro de um modelo sustentável para o agronegócio, superando o fenômeno de escassez de água, como outros países do mundo já conseguiram fazer”, dizia trecho do compromisso assumido em campanha.