Safra de pêssego na região Sul é afetada por doenças e pouca chuva

O período de colheita dos pomares de pêssego com as cultivares destinadas para mesa e para indústria segue na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Pelotas. Ocorre a colheita nas cultivares tipo indústria, como Sensação, Bonão e Citrino. De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado nesta quinta-feira (24) pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), a falta de precipitações mais volumosas para manter a boa umidade nos solos dos pomares já é motivo de preocupação entre os produtores rurais, o que pode ocasionar redução no tamanho dos frutos, consequentemente impactando o preço final aos produtores.

Estes relatam que a frutificação está abaixo do esperado inicialmente; algumas plantas apresentam boa frutificação, e muitas outras estão com pouca quantidade de frutos ou nenhum. Além disso, os produtores informam que uma quantidade significativa teve aumento considerável da morte precoce de plantas de pessegueiros nos pomares. Já é consenso de que as expectativas para a safra 2022/2023 serão de baixas produtividades dos pomares, resultando em safra inferior à safra passada 2021/2022.

Os persicultores seguem realizando os tratamentos preventivos com fungicidas para o manejo e controle das doenças podridão-parda e antracnose. Em Pelotas, acontecerá mais uma edição da tradicional festa e abertura da colheita do pêssego no dia 4 de dezembro, assim como a repetição da Quinzena do Pêssego, a partir desta sexta-feira (25) até o dia 12 de dezembro, e o lançamento da Festa do Pêssego também nesta sexta.