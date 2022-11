Greening: fiscais organizam treinamento para citricultores do Vale do Caí

Fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) estão organizando a capacitação Estratégias de Prevenção ao Greening, destinada a citricultores do Vale do Caí. O treinamento será de 5 a 9 de dezembro, nos municípios de Harmonia, Montenegro, Pareci Novo, São José do Sul, São Sebastião do Caí e Tupandi. Viveiristas e comerciantes de mudas também podem participar.