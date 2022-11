Mariana Tellechea é eleita presidente da Associação Brasileira de Angus

A veterinária Mariana Tellechea foi eleita nesta quinta-feira (24) presidente da Associação Brasileira de Angus para o próximo biênio. Titular da Cabanha Basca, em Uruguaiana (RS), ela é a primeira mulher a ocupar o cargo. Mariana sucederá o paranaense Nivaldo Dzyekanski, que está à frente da entidade há quatro anos. A solenidade de posse ocorrerá em janeiro de 2023.

Liderando chapa de consenso que reúne pecuaristas de quatro estados brasileiros, ela assume o comando da entidade que completa 60 anos em 2023, com foco em desenvolver projetos para uma pecuária cada vez mais sustentável. Mariana terá como vice o produtor Ulisses Amaral, da Cabanha Santa Joana, de Santa Vitória do Palmar (RS).

Em coletiva de imprensa realizada na sede da Federasul, em Porto Alegre, a pecuarista exaltou o trabalho desenvolvido pelas gestões que a antecederam e se comprometeu a dar sequência aos programas que colocaram a raça em posição de destaque nos mercados de carnes e de genética taurina.

“Temos colhido resultados muito importantes. Vamos continuar buscando o aprimoramento da raça, com desenvolvimento de novas Diferenças Esperadas de Progênie (DEP), para obtenção de uma carne de melhor qualidade, com menor custo e priorizando a sustentabilidade”, disse Mariana.

Uma dessas DEPs em desenvolvimento diz respeito à eficiência alimentar. A partir desse parâmetro, será possível, por meio da genômica, identificar logo no nascimento os reprodutores Angus que produzem mais carne com menor ingestão de alimento. Até agora, essa característica vem sendo avaliada em testagens individuais para mensurar o desempenho. Com a DEP Genômica, a avaliação passa a ser feita apenas com um exame de DNA, conforme o gerente de Fomento da Associação, Mateus Pivato.

O tema ambiental, aliás, foi mencionado repetidas vezes pelos representantes da entidade no encontro. O respeito às normas ambientais e a adoção de técnicas adequadas de manejo são vistos como fundamentais para que a carne angus certificada conquiste reconhecimento do mercado e seja, assim, ainda mais valorizada.

Para o presidente Nivaldo Dzyekanski, o setor vem sendo estigmatizado como um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Ele acredita que é preciso mostrar à sociedade, ao mercado e ao consumidor que o produtor é o maior interessado na preservação e que muito já é feito há anos pela sustentabilidade no campo.

“O respeito às normas ambientais é um dos parâmetros da entidade. O mundo não vai mais consumir produtos de quem não respeita a questão ambiental. Isso passa pela certificação de processos e faz parte do nosso manual de certificação das propriedades”, disse o dirigente.

O trabalho vem surtindo resultados. A qualidade dos cortes premium e das carcaças vem colocando a carne Angus na vitrina internacional, com forte penetração nos países asiáticos e no Oriente Médio, por exemplo. Tanto que de janeiro a outubro as exportações cresceram 68% sobre igual período do ano passado.

“A raça colocou no mercado externo 1,3 mil toneladas nos primeiros 10 meses de 2022, ante 799 toneladas em 2021. Além disso, o volume de produção aumentou 20%, passando de 24,5 mil toneladas no ano passado para 29,4 mil toneladas. Isso porque antes apenas cortes especiais eram valorizados e aproveitados, mas agora o aproveitamento é de toda a carcaça, inclusive para a produção de embutidos”, observou Ana Menezes, gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada.