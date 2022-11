Exportadores de carne de frango promovem setor no Catar

Em meio à realização da Copa do Mundo no Catar, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), iniciou uma campanha de promoção das exportações de carne de frango nas principais avenidas de Doha. Ao todo, 30 painéis foram espalhados pelas vias mais movimentadas da capital do país sede do Mundial.

Com a mensagem "Frango Halal do Brasil: trazendo sabor e sustentabilidade para mais de 150 países. Experimente no Catar!", escritas em árabe e em inglês, os painéis buscam reforçar a presença brasileira como principal fornecedor da proteína avícola, tanto para o consumidor catari como para todo o mercado internacional islâmico. Os painéis ficarão expostos até o dia 31 de dezembro.

Maior exportador de carne de frango halal do planeta, o Brasil fornece aproximadamente 70% do produto consumido no Catar. Apenas entre janeiro e outubro deste ano, a nação islâmica importou 90,6 mil toneladas da proteína avícola brasileira, o que gerou receita de exportações superior a US$ 177,9 milhões para o País.

"A Copa é uma oportunidade única de fortalecimento de imagem. Para o nosso setor é ainda mais especial, diante do vínculo da imagem brasileira com o futebol e o fato de sermos o grande fornecedor de proteína animal para este mercado. Nesta Copa, o Brasil deve marcar gols muito além dos estádios, reforçando a posição de parceiro pela segurança alimentar das nações islâmicas", ressalta o presidente da ABPA, Ricardo Santin.