Secretaria da Agricultura abre financiamento para compra de kits de inseminação artificial

As regras para o financiamento para compra de kits de inseminação artificial foram publicadas nesta terça-feira (22) no Diário Oficial do Estado (DOE) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), é destinado a agricultores e pecuaristas familiares, devidamente capacitados para a atividade de inseminação artificial e com certificação de inseminador. O edital determina que sejam, preferencialmente, jovens do meio rural entre 16 e 29 anos de idade e, também, preferencialmente aqueles participantes de grupos, associações e/ou cooperativas de produtores rurais ligados à pecuária leiteira e de corte no Estado.

Os recursos, no valor limite de até R$ 10 mil, serão disponibilizados por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). É obrigatório que o produtor beneficiado apresente cópia do certificado de curso de inseminador artificial no momento da elaboração do projeto técnico. Essa linha de crédito se destina à pessoa física, possui bônus adimplência de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até três anos e amortização em até cinco anos para o contrato.

O produtor deverá manifestar seu interesse em ser beneficiário do projeto junto à Emater/RS-Ascar do seu município ou à Secretaria Municipal da Agricultura/Desenvolvimento Rural, que encaminhará para aprovação da indicação no Conselho Municipal de Agricultura/ Desenvolvimento Rural. O prazo para encaminhamento da Ata do Conselho Municipal é até 02 de dezembro. O financiamento tem o limite máximo de 200 beneficiários.

O kit para inseminação artificial é composto pelos seguintes itens: botijão 20 litros, aplicador de sêmen universal, estojo para inseminação artificial, pinça para palheta de inox anatômica 18 cm, cortador de palheta, termômetro digital, pacote de bainha, pacote de luvas descartáveis comuns e doses de sêmen aptidão leite ou corte.