Preço do leite chega a R$ 2,2217 em novembro

O valor de referência projetado para o leite no Rio Grande do Sul é de R$ 2,2217 em novembro de 2022. A informação, divulgada nesta terça-feira (22) pelo Conseleite, indica redução de 2,77% em relação ao valor consolidado do mês de outubro (R$ 2,2849) e considera o levantamento dos primeiros dez dias do mês. Os dados indicam para uma certa estabilização do mercado neste fim de ano, com movimentação de valores mais amena em relação aos meses anteriores.

Segundo o coordenador do Conseleite, Eugênio Zanetti, o que o colegiado verificou foi que o ano de 2022 foi totalmente diferente do que a série histórica verificada ao longo dos 15 anos em que as estatísticas são apuradas pela UPF. “Tivemos um momento atípico de elevação dos valores no primeiro semestre e de queda neste segundo em função do cenário econômico. Essa movimentação dificultou muito a situação dos produtores e indústrias”, frisou.

Segundo o vice-coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, um dos fatores que agravou a situação em 2022 foi o aumento das importações de lácteos. “Precisamos de políticas de compensação e ações governamentais de estímulo à produção. O fortalecimento do setor lácteo passa por incentivos que nos permitam concorrer de igual para igual com outros mercados”, salientou, alertando para a necessidade de estímulo ao consumo e apoio fiscal à compensação direta ou por meio de insumos.