Acordo com Reino Unido amplia cotas de exportação de carne de frango

Autoridades brasileiras e do Reino Unido anunciaram nesta quinta-feira (17) a conclusão de acordo que estabelece novos volumes de exportação de carne de frango do Brasil para a nação europeia. O compromisso revisa a divisão das cotas estabelecidas após o Brexit e que, de certa maneira, não refletia os fluxos de comércio.

"A conclusão do acordo estabelece padrões mais adequados à demanda britânica, além de dar continuidade ao mecanismo de certificado de origem, garantindo assim estabilidade e tranquilidade às negociações comerciais", detalha o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Luís Rua.

Com isso, o Brasil passa a ter participação maior no mercado do Reino Unido, especialmente em produtos cozidos e salgados - que possuem, historicamente, elevada demanda dos processadores britânicos.

"Após uma detalhada negociação e o competente trabalho do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, vimos a conclusão de um processo que é fundamental para as exportações avícolas. As novas cotas deverão gerar impactos positivos nas vendas do setor, refletindo a elevada demanda que existe pelo produto brasileiro neste mercado", destaca o presidente da entidade, Ricardo Santin.

Entre janeiro e outubro deste ano, o Reino Unido importou 79,7 mil toneladas de carne de frango do Brasil, número praticamente igual ao realizado no mesmo período de 2021, com 79,8 mil toneladas.