Oferta ajustada de trigo no mundo pode favorecer safra recorde gaúcha

A maior safra nacional de trigo da história chega simultânea a um momento de menor oferta do cereal no mundo e incertezas quanto à comercialização, por conta da guerra na Ucrânia. Nesse contexto, quem pode sorrir por último são os produtores gaúchos, que vêm obtendo um produto de alta qualidade e com produtividade em torno de 3,5 mil quilos por hectare.

Enquanto o Brasil deverá produzir 10,8 milhões de toneladas, sendo metade desse volume em lavouras gaúchas, produtores de países como Argentina e Estados Unidos enfrentam dificuldades climáticas e contabilizam importantes perdas. No Meio-Oeste americano, o solo seco reduziu a produtividade e levou ao abandono de muitas lavouras. A colheita em torno de 60 milhões de toneladas ficou abaixo do esperado pelo Departamento de Agricultura do país (USDA), o que gerou impacto na cotação do cereal.

Na Argentina, as Bolsas de Buenos Aires e de Rosário têm, nas últimas semanas, revisado para baixo a estimativa de safra, por conta da manutenção do cenário de falta de chuva. A previsão agora é de que os vizinhos do Mercosul colham 11,8 milhões de toneladas, cerca de 8 milhões menos que a projeção inicial.

A circunstância mexe no mercado de exportações, já que o país embarcou 18 milhões de toneladas no último ano, mas deverá comercializar cerca de 5,5 milhões no próximo período, conforme o analista da Safras & Mercado Elcio Bento.

“Só o Brasil importou 5 milhões de toneladas de trigo argentino. Então teremos de buscar produto em outros mercados, como Canadá e Rússia. Mas serão alternativas mais caras, já que o trigo argentino chega livre da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. O Brasil conta também com uma cota anual de 750 mil toneladas isenta da TEC de 10% para compras de fora do bloco comercial, e deve usá-la em 2023”, diz o especialista.

O Rio Grande do Sul, que segundo informativo conjuntural da Emater desta quinta-feira (17) já colheu 52% da área, também pode se beneficiar do excesso de precipitação no Paraná entre setembro e o começo de outubro, que comprometeu a qualidade de metade da safra, estimada em aproximadamente 4 milhões de toneladas. Com oferta reduzida naquele Estado, os moinhos paranaenses podem precisar se abastecer na safra gaúcha, acrescenta Bento.

Mas, embora as oportunidades comerciais estejam se abrindo, a valorização do produto sempre é uma incógnita e oscila conforme uma série de variáveis. Uma delas diz respeito ao escoamento da safra ucraniana do cereal. A Rússia já ameaçou mais de uma vez não renovar o acordo de manutenção de um corredor de segurança pelo Mar Negro, firmado com a Ucrânia e a Turquia. E, embora as últimas sinalizações sejam pela renovação, o ambiente de guerra mantém a instabilidade. A Ucrânia é o quarto maior exportador de trigo do mundo.

Com uma estimativa de colher até 5,5 milhões de toneladas, o Rio Grande do Sul tem potencial para vender pelo menos 3 milhões de toneladas a outros mercados. E, se os preços internacionais, atrativos em plena safra, são o balizador dos negócios, a possibilidade de manutenção do otimismo cresce para a entressafra.

“As frustrações de safra que ocorrem ao redor do mundo podem impactar no preço do trigo. Mas em se tratando de mercado, sempre é conveniente manter a cautela”, diz o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), Paulo Pires.

Segundo o dirigente, apesar de o Brasil estar colhendo uma boa safra de trigo, o País não é um player importante no trade global. Além disso, questões logísticas comprometem a capacidade de exportação. E as oscilações do dólar nesse momento de transição de governo influenciam na precificação do produto.

“Apesar disso, a escassez de trigo no mercado sinaliza que os preços poderão ao menos se manter em patamares próximos aos atuais”, completa Pires.