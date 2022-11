Valor bruto da produção agropecuária do País deve crescer 3% em 2023

Estimativa divulgada nesta quarta-feira (16) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aponta que o Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária do País chegará a R$ 1,2 trilhão em 2023, representando aumento de 3% em relação ao projetado para este ano. A projeção leva em conta tendência de o Brasil colher uma nova safra recorde de grãos no período 2022/23, principalmente a partir da recuperação da soja.

Conforme o Mapa, o faturamento das lavouras em 17 culturas que fazem parte do levantamento será de R$ 812,8 bilhões, com alta de 0,4%, e da pecuária, R$ 363,9 bilhões, uma queda de 4%. O valor estimado para o ano fica abaixo dos R$ 1,1 trilhão verificados em 2021, mas é o segundo maior em uma série histórica de 30 anos.

Pesaram sobre a estimativa a retração na produção de soja na Região Sul por conta de problemas climáticos e a redução dos preços internos da pecuária.

A soja, principal grão semeado no Brasil, seguirá no topo do ranking, com VBP estimado em R$ 390 bilhões no próximo ano, alta de 15% sobre 2022. Com a quebra da safra passada na Região Sul e em parte de Mato Grosso do Sul, o valor calculado para este ano, de R$ 339,1 bilhões, representa diminuição de 11,7% sobre 2021, a primeira retração desde 2019.

No milho, que neste ano registra crescimento de 13,3%, a previsão é de alta de 0,2% em 2023, chegando a R$ 149,9 bilhões.

Segundo o órgão governamental, a tendência de crescimento abrange também as culturas de amendoim (15,9%, para R$ 3,9 bilhões), arroz (1,2%, para R$ 16,9 bilhões), banana (17,2%, para R$ 18,1 bilhões), batata inglesa (5,7%, para R$ 11 bilhões), mandioca (20,3%, para R$ 16,9 bilhões) e uva (21,5%, para R$ 7,7 bilhões).

Por outro lado, deve haver queda de 17,6% nos valores para a produção de trigo (R$ 14,7 bilhões), 18,8% no tomate (R$ 12 bilhões), 6,1 no feijão (R$ 14,2 bilhões), 4,9 no algodão (R$ 34 bilhões), 3,6 com o cacau (R$ 3,1 bilhões), 13% no café (R$ 50,3 bilhões), 2,7% com a laranja (R$ 16,6 bilhões) e 29,5% com a mamona (R$ 90 milhões).

Já em relação às cinco principais cadeias da pecuária, o ministério projeta VBP conjunto de R$ 381 bilhões em 2023, com aumento de 4% em relação ao montante previsto para este ano, de R$ 366,4 bilhões, e 3,4% menos que em 2021. O segmento continua afetado pela alta dos custos dos grãos e pelas incertezas que rondam a economia brasileira.

Para os bovinos, o valor projetado é de R$ 140,9 bilhões, 4,7% abaixo do resultado esperado para 2022. Mas há crescimentos de 6,5% previstos para suínos (R$ 33,1 bilhões), 8,1% para frangos (R$ 118,8 bilhões), 16,1% para o leite (R$ 67 bilhões) e 7,7% nos ovos (R$ 21,2 bilhões).

O que é VBP

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil. O valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal.