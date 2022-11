Receita com exportações de ovos cresce 52,3% de janeiro a outubro

A receita das exportações brasileiras de ovos entre janeiro e outubro chegou a US$ 19,6 milhões, uma alta de 52,3% sobre o mesmo período de 2021. O resultado também é positivo em volume, com 8,6 mil toneladas embarcadas, número 6,1% maior que o acumulado nos 10 primeiros meses do ano passado, com 8,1 mil toneladas.

Somente no mês passado, o faturamento foi de US$ 1,7 milhão. O número supera em 26,6% o resultado alcançado no mesmo período do ano passado, com US$ 1,363 milhão. Em volume, porém, as vendas de ovos chegaram a 587 toneladas, 28,4% menos que o registrado em outubro de 2021, com 819 toneladas, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Principal destino das exportações de ovos, os Emirados Árabes Unidos geraram receita de US$ 5,5 milhões em 2022, resultado 9,3% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. Outros destaques foram o Japão, com U$ 5 milhões (+164%), e o Catar, país sede da Copa do Mundo, com US$ 1,7 milhões (+253%).

"As vendas internacionais de ovos e ovo-produto do Brasil estão ganhando nova configuração, com uma expressiva elevação da relevância do mercado japonês para os resultados do ano, assim como está ocorrendo com o Catar, que aumentou a demanda diante do grande volume de visitantes estrangeiros com o Mundial", avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.