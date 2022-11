Programa SOS Estiagem começam a pagar beneficiários do segundo lote

Começou nesta quarta-feira (16) o pagamento, pelo governo do Estado, aos beneficiários do segundo grupo do programa SOS Estiagem. O valor de R$ 1 mil, em parcela única, estão disponíveis a 67.456 agricultores familiares, em qualquer agência do Banrisul.

O resgate respeita escalonamento, por ordem alfabética, conforme calendário abaixo. O beneficiário deve comparecer às agências da instituição bancária apenas a partir da data indicada, conforme a respectiva letra inicial do primeiro nome.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), que coordena essa política de crédito emergencial, ressalta que o repasse do apoio financeiro é destinado apenas àquelas famílias que tiverem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa em 1º de fevereiro de 2022, renda bruta anual de até R$ 100 mil e residam em algum dos 419 municípios com decreto de situação de emergência ou de calamidade pública homologado pelo Estado, decorrente da estiagem, entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022. Confira a lista aqui

Para saber se está apto a receber o auxílio, o público-alvo deverá fazer a consulta no site www.sosestiagem.rs.gov.br com o número de CPF.

Calendário de pagamento conforme a letra inicial do nome

16 de novembro – Letras A e B

17 de novembro – Letras C e D

18 de novembro – Letras E, F e G

21 de novembro – Letras H, I e J

22 de novembro – Letras K, L e M

23 de novembro – Letras N, O, P e Q

24 de novembro – Letras R, S, T e U

25 de novembro – Letras V, W, X, Y e Z

Como sacar

Para sacar o auxílio, o beneficiário deve se dirigir até uma agência do Banrisul, em qualquer município, conforme o cronograma indicado pela letra inicial do prenome. Na agência, precisa apresentar documento de identificação com foto e o número do CPF. Os beneficiários terão o prazo de até 80 dias para sacar o recurso. Transcorrido esse prazo, os valores remanescentes retornarão ao Estado.

O auxílio será pago a apenas um indivíduo do mesmo núcleo familiar. O valor deverá destinar-se, preferencialmente, para a aquisição de alimentos e outros gêneros de primeira necessidade, para sementes e insumos agrícolas e para alimentação animal.

Serviço

O que: pagamento do SOS Estiagem

Quem tem direito: agricultores familiares com declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa em 1º de fevereiro de 2022 e renda bruta anual de até R$ 100 mil e ser residente rural em um dos 416 municípios com situação de emergência ou calamidade pública homologada entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, decorrente da estiagem.

Quanto: R$ 1 mil por família

Onde sacar: qualquer agência do Banrisul

Quando: conforme cronograma de pagamento

Prazo: até 80 dias para saque