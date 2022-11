México abre mercado para a carne suína brasileira

O México autorizou nesta segunda-feira (14) a abertura de mercado para a carne suína do Brasil. As habilitações são de plantas frigoríficas de Santa Catarina que, à época da solicitação de acesso às autoridades mexicanas, era a única região do Brasil reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como livre de aftosa sem vacinação. O esforço, agora, será pela ampliação dessa janela comercial para o Rio Grande do Sul e o Paraná, que já desfrutam do mesmo status sanitário catarinense.

Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, a entrada da carne suína brasileira no mercado mexicano representa uma das mais importantes conquistas para a cadeia exportadora de proteína animal do Brasil.

"O México é, historicamente, um dos três principais destinos das exportações globais de carne suína, com volumes próximos a 1 milhão de toneladas. Falamos de aproximadamente 10% do trade global. A abertura deste mercado é parte das medidas tomadas pelo governo mexicano para o controle inflacionário e das ações dos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores brasileiro no sentido de ampliar os acessos de nossa proteína. Neste contexto, o Brasil reforça a posição de apoio às nações para a segurança alimentar e para a oferta de alimentos", ressalta Santin.

De acordo com o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, as exportações brasileiras deverão ser direcionadas aos processadores mexicanos, evitando concorrência com a produção local de suínos.

"Vamos atuar em complementaridade à produção mexicana de suínos. Envidaremos esforços no sentido de ampliar a habilitação para plantas de novas áreas reconhecidas pela OMSA como livre de aftosa sem vacinação, como Rio Grande do Sul e Paraná, ampliando ao máximo a capacidade de fornecimento de produtos brasileiros à população do México", completa.