Produtor de leite quer contrato com indústria por previsibilidade de preço

Constante ponto de conflito entre produtores de leite e indústria, o preço do litro pode passar a ser estabelecido em contratos. A demanda, encaminhada pelas associações de criadores de bovinos leiteiros, deverá ser discutida já na próxima reunião do Conseleite, marcada para o dia 23 de novembro. A definição, porém, ainda está longe no horizonte.

A intenção dos produtores é mudar o atual sistema, por meio do qual todo leite produzido é entregue às indústrias sem que eles saibam quanto irão receber. Assim, argumentam, eles ficam à mercê das empresas beneficiadoras e, frequentemente, sequer cobrem os custos de produção. A alteração permitiria que as propriedades tivessem alguma previsibilidade sobre os valores a receber e pudessem planejar o futuro sabendo o que teriam em caixa.

“Já iniciamos as tratativas, mas é certo que serão necessárias muitas reuniões para que cheguemos a um bom termo para todos. A abertura desse diálogo já é um começo, pois o problema é antigo e grande. Não à toa 52% das famílias produtoras de leite no Rio Grande do Sul abandonaram a atividade entre 2016 e 2021”, diz Eugênio Zanetti, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag) e coordenador do Conseleite.

Segundo ele, se mais produtores decidirem em cerrar seus plantéis, há risco de as plantas industriais ficarem ociosas por falta de produto.

“É preciso amadurecer esse tema enquanto cadeia. Esse é, naturalmente, um ponto de discórdia. Mas tem de ser encarado com seriedade e atenção, para que o produtor não acabe mais prejudicado nos contratos”, acrescenta.

De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, caso a proposta seja aceita, ao menos o produtor vai saber o quanto que vai receber por aquele litro de leite que sai da propriedade no dia.

"Uma das maneiras é termos contratos de quatro a seis meses. Com um contrato, mesmo não sendo o que se gostaria de receber devido à lei da oferta e da procura, ao menos se sabe o poder de investimento e endividamento. Se sabe quanto se receberá pelo litro de leite nos próximos meses. Embora não se possa controlar os custos, porque eles sobem a cada dia, se teria uma previsão de entrada de recursos, o que possibilita uma negociação para investimentos ou não", destaca.

A discussão está avançando entre o grupo do Conseleite. Tanto que a entidade deverá buscar o auxílio de especialistas em contratos para a análise do tema. Tang explica que, além de indústria e produtor, isso envolve toda uma assistência jurídica e contábil.

"Temos que ter contratos e buscar conseguir cumpri-los. Nos alegra o assunto estar sendo discutido no grande grupo. O produtor deve estar ciente que isso não resolve todos os problemas, mas é o início da profissionalização que queremos na hora de vender o nosso produto", complementa o dirigente.

O Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat) foi procurado, mas até a publicação desta reportagem ainda não havia retornado.