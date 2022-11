Câmara Setorial da Citricultura discute ações contra praga em pomares

Produtores do Rio Grande do Sul estão em estado de alerta para evitar o surgimento do Huanglongbing (HLB), também conhecido como greening, principal doença mundial dos citros. O temor se justifica pela identificação da praga em pomares catarinenses. O HLB ataca todos os tipos de citros, e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir, e as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo.

O assunto pautou a reunião híbrida da Câmara Setorial da Citricultura, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Durante a reunião, os departamentos de defesa sanitária vegetal dos três Estados do Sul apresentaram suas estratégias de contingência, monitoramento, fiscalização e erradicação da doença.

O diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapdr, Ricardo Felicetti, divulgou um esboço do Plano de Exclusão e Contingência do HLB no Rio Grande do Sul que, nos próximos dias, será submetido para análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo Felicetti, nenhum foco foi constatado até o momento no Estado. Nesse ano, 161 pomares gaúchos foram monitorados pelos fiscais do serviço oficial. No entanto, o diretor reconhece que há riscos de ingresso da praga.

"Com a divulgação do nosso plano de contingência, a ideia é que haja uma maior conscientização de todos os envolvidos, produtores, comerciantes, viveiristas, principalmente sobre o transporte de mudas e de ingresso de frutos com resíduos vegetais, para evitar a doença no Rio Grande do Sul", aponta.

Em Santa Catarina, onde o HLB foi detectado, a defesa sanitária está atuando para conter e erradicar as frutíferas diagnosticadas. Segundo o agrônomo Solano Andreis, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), o primeiro foco positivo naquele Estado foi confirmado em maio, próximo à área urbana do município de Xanxerê. De lá para cá, outros 23 laudos deram positivos. Uma das suspeitas é que a praga começou a circular no Estado por meio de mudas infectadas. No entanto, Andreis afirma que, até o momento, não foi encontrada a presença do psilídeo Diaphorina citri, que é o inseto vetor da bactéria Candidatus Liberibacter spp., agente causal da doença.

Também participou da reunião da câmara o fiscal de defesa agropecuária da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Paulo Marques. Ele relatou as medidas adotadas nos pomares paranaenses, onde a doença foi constatada pela primeira vez em 2007. Lá, a maior incidência da praga encontra-se justamente nas regiões que mais produzem citros, o Norte e Noroeste.

Para Marques, é preciso que os Estados ampliem a divulgação sobre a doença, suas características e impactos.

"Ela causa queda dos frutos e reduz drasticamente a produtividade da planta. Não existem métodos curativos. A solução é a erradicação das árvores danificadas para que a praga não se alastre ainda mais", diz.

Além da eliminação das plantas, Marques recomenda o monitoramento e controle do vetor (o psilídeo Diaphorina citri), bem como tornar mais rigorosa a fiscalização do comércio de mudas.

Ao final da reunião, o grupo tratou da consulta pública do Mapa, aberta até o final deste mês, para revisão do programa nacional de prevenção e controle da doença, instituído pela Portaria 317, de 2021. Uma sugestão que a Seapdr deverá encaminhar à consulta pública é a adoção de medidas mais eficazes para impedir que folhas e resíduos de ramos estejam presentes no transporte interestadual de frutos. Também será sugerida a exigência de autorização do ingresso interestadual de mudas.