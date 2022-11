Abate bovino cresce 11,2% no 3º trimestre

O abate de bovinos subiu 11,2% na comparação com o 3º trimestre de 2021 e chegou a 7,81 milhões de cabeças. Frente ao 2º trimestre desse ano, houve alta de 5,8%. Esses são os resultados preliminares da Estatística da Produção Pecuária, divulgada nesta sexta-feira (11) pelo IBGE. Os resultados completos para o terceiro trimestre de 2022 e para as unidades da federação serão divulgados no dia 7 de dezembro.

De acordo com a pesquisa, também houve alta no abate de suínos e frangos. Foram abatidas 14,37 milhões cabeças de suínos no 3º trimestre de 2022, o que representa aumentos de 4,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 2,1% frente ao segundo trimestre deste ano. Já o resultado de 1,55 bilhão de cabeças de frango representou alta de 0,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e 3,1% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

No terceiro trimestre deste ano, os primeiros resultados apontam 2,12 milhões de carcaças bovinas, aumentos de 11,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 9,2% frente ao apurado no 2º trimestre de 2022.

O peso acumulado das carcaças de suínos registrou 1,33 milhão de toneladas. Aumento de 3,8% em relação ao 3º trimestre de 2021 e incremento de 1,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Já as carcaças de frango registraram peso de 3,73 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2022. Esse total significou alta de 2,2%, tanto em relação ao 3º trimestre de 2021, quanto ao 2º trimestre de 2022.