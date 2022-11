Baixa reserva de água faz Fronteira Oeste interromper plantio de arroz

Com os reservatórios de água abaixo do volume ideal, os orizicultores da Fronteira Oeste devem interromper a semeadura antes mesmo de concluir a área inicialmente projetada para a safra 2022/2023. Na região, responsável pela produção de 30% do arroz do rio Grande do Sul, 94% dos 259,5 mil hectares previstos já foram plantados, conforme levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgado nesta sexta-feira (11).

intenção de plantio projetada em agosto Nessa área, a tendência é de que o cultivo não ultrapasse os 246,5 mil hectares, projeta o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho. O dirigente, aliás, estima que a área total destinada à cultura para o Estado nesta safra fique em 850 mil hectares, 1,5% abaixo da, de 862,4 mil hectares, e 11,2% menor que no período 2021-2022.

O risco hídrico é corroborado pela diretora técnica do Irga, Flávia Tomita. Segundo ela, há uma tendência de ocorrência do La Niña, que, embora favoreça a cultura do arroz, levanta um alerta quanto ao mananciais.

“Poderá faltar água em algumas regiões, caso o produtor semear acima da capacidade de irrigação”, diz Flávia.

Até o momento, segundo o Irga, 85% das lavouras foram concretizadas. Na Zona Sul, foram semeados 98,2% da área projetada, de 139,5 mil hectares. A região da Campanha semeou 92,5% dos 128,4 mil hectares esperados. Já a Planície Costeira Interna tem 80% dos 123,8 mil hectares estimados finalizados, enquanto na Planície Costeira Externa o cultivo alcança 70,6% de 95,6 mil hectares. E a Depressão Central concluiu a semeadura em 56,3% da área prevista, de 115,7 mil hectares.

Alexandre Velho lembra que a tendência de redução ainda maior na área em relação à previsão inicial não remete, necessariamente, a uma queda no volume de produção, já que a rotação de culturas com a soja, por exemplo, permite a obtenção de bons níveis de produtividade. Na safra 2020-2021, o Rio Grande do Sul obteve recorde de 9 mil quilos de arroz por hectare. E na colheita passada, quando houve importante quebra por conta da seca, o Estado chegou a 8,3 mil quilos por hectare.

O dirigente ressalta, porém, que a cultura vem se tornando menos atrativa economicamente. “Nosso custo de produção aumentou 60% em média nos últimos dois anos. E, com uma alta demanda por crédito a juros elevados, a rentabilidade nas lavouras diminui”, analisa Velho.

Ele observa, porém, que o momento é de maior equilíbrio nas contas dos produtores, com a saca de 50 quilos sendo vendida a R$ 82,00. Esse valor é pouco acima do custo de produção da safra passada. Mas o custo de produção nesta semeadura não será inferior a R$ 90,00, garante, destacando que o produto continua acessível ao consumidor final, com uma deflação de 11,5% nos últimos seis meses.

O aquecimento das exportações é outro ponto de estímulo ao setor. A Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) projeta embarque de 2 milhões de toneladas do produto em 2022, considerando arroz em casca e beneficiado. O volume é 73,4% maior que o total exportado em 2021, de 1,15 milhão de toneladas. De janeiro a outubro, o Brasil colocou no mercado externo 1,6 milhão de toneladas de arroz.

30 mil toneladas Neste ano, somente o México deverá importar 400 mil toneladas do cereal colhido no Rio Grande do Sul. Os embarques são resultado de intensa movimentação do setor junto ao Ministério da Agricultura e em missões de negócios naquele país. Os arrozeiros buscavam apoio do Governo Federal para a construção de um acordo comercial que contemplasse redução de imposto de importação, como os mexicanos firmaram com o Uruguai. Nas últimas semanas, dois embarques, dee 25 mil toneladas, respectivamente, foram contratados por aquele país. E outras negociações, para mais 50 mil toneladas estão por ser concretizadas.

O México oficializou em abril a abertura da isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro. Essa isenção foi para uma cota de 75 mil toneladas, a fim de que o arroz seja comprado pelo México até o final deste ano. A isenção tarifária para o arroz com casca exportado ao México acaba em fevereiro de 2023, mas pode ser prorrogada até dezembro do mesmo ano.