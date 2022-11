Trigo e cevada poderão ter produção acima da expectativa no RS

A área de cultivo do trigo alcançou 1.458.026 hectares no Estado. A cultura está em final de ciclo, com a maior parte das lavouras em maturação e pronta para a ceifa. De acordo com o Informativo Conjuntural produzido e divulgado nesta quinta-feira (10) pela Emater/RS-Ascar, o índice colhido alcançou 37% da área cultivada.

Além da elevada produtividade, o produto colhido apresenta alta qualidade, com elevado peso hectolitro (PH), comparativamente com as safras dos anos anteriores. A produtividade estimada é de 3.210 kg/ha. Contudo, há possibilidade de aumento nessa expectativa de produção à medida que a colheita evoluir.

Na cevada, a produtividade atual estimada é de 3.237 kg/ha. Também não se descarta uma alteração positiva nessa estimativa, face aos resultados de colheita ainda em obtenção. A área de cultivo é de 37.500 hectares. A cultura aproxima-se do final do ciclo. As lavouras em final de enchimento de grãos são apenas 25%; em maturação, 45%; e foram colhidas 30%.

Segundo o serviço de classificação prestado pela Emater/RS-Ascar, para a maior empresa cervejeira do país, a produtividade entre os produtores integrados, localizados no Planalto e Alto Uruguai, aproxima-se de 4.200 kg/ha. A qualidade da safra é considerada excelente, apresentando em torno de 95% de primeira qualidade (peneira 2,5mmx22mm + 2,8mmx22mm), assim como o percentual de germinação, que está acima de 95%. Outro fator positivo é a baixa presença de micotoxinas (Desoxinivalenol), que está abaixo dos limites permitidos pela legislação que regula a produção de cervejas.

Já a área de cultivo da canolea é de 53.415 hectares. A estimativa de produtividade atual é de 1.638 kg/ha. Estima-se que 70% das lavouras foram colhidas, e o restante está maduro ou em processo final de maturação. A aveia branca tem área de cultivo de 350.641 hectares. A produtividade prevista é de 2.478 kg/ha. Houve avanço significativo da colheita. As lavouras colhidas totalizam 58%; em maturação, 38%; e finalizando o enchimento de grãos, 4%.