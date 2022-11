Ruralistas vão à COP-27 defender modelo agropecuário brasileiro

Defender a imagem do agronegócio nacional como sustentável e responsável será uma das missões da representação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), que acontece até 18 de novembro, no Egito. O grupo, liderado pelo presidente da comissão de Meio Ambiente da entidade, Muni Lourenço Silva Júnior, do Amazonas, contará com a participação do gaúcho Gedeão Silveira Pereira, vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do RS (Farsul).

Equilibrar a curva ascendente de produção agrícola e fortalecer seu papel de grande exportador de alimentos, com base em processos sustentáveis, têm sido algumas das principais preocupações do setor agroindustrial brasileiro. E esse será um dos tópicos apresentados no estande do Brasil no Sharm El-Sheikh International Convention Center, palco da COP-27. O Brasil caminha para mais um recorde na produção de grãos e deverá atingir 313 milhões de toneladas, de acordo com o mais recente levantamento da safra de grãos 2022/2023 da Companhia Nacional de Abastecimento.

Por isso, uma comitiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) esteve reunida no mês passado com representantes do Governo Federal. Na ocasião, os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes; do Meio Ambiente, Joaquim Leite; e das Relações Exteriores, Carlos França, receberam propostas do setor agropecuário para a Conferência. O documento prioriza pontos como a nova meta de financiamento climático, mecanismos focados em adaptação, plano de ação para a agricultura e operacionalização dos mecanismos de mercado de carbono, além de recomendações de ordem geral aos negociadores brasileiros, de modo que a agroindústria nacional esteja cada vez mais alinhada com uma produção sustentável.

Na tarde desta quinta-feira, pouco antes de embarcar para o país africano que se dia o evento, Gedeão Pereira ressaltou ao Jornal do Comércio que discutir a temática ambiental é fundamental, inevitável e tem muito a ver com a agricultura brasileira.

"A Amazônia está nos olhos do mundo como solução climática planetária. Mas estamos próximos de chegar no limiar entre um ambientalismo xiita e a segurança alimentar", adverte.

Gedeão destaca que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e uma potência agroambiental. E que a Europa, por conta dos graves problemas energéticos enfrentados em decorrência da crise com a Rússia, de quem é dependente, vem lançando mão da geração de energia a base de carvão ou de usinas nucleares. Por outro lado, pressiona fortemente pela adoção de regras de compensação climática inclusive além da Amazônia.

"Precisamos defender as posições do Brasil nesse contexto. E, evidentemente, exigir compensações econômicas pelo nosso papel na redução das emissões de carbono. Há 24 milhões de pessoas naquela região do País que precisam de alternativas econômicas viáveis para mudar suas vidas", completa o líder ruralista.

Outro ponto importante a ser ressaltado na Conferência é que a produção agrícola sustentável do País está amparada pelo Código Florestal, uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo e que determina, por exemplo, a preservação de vegetação nativa nas propriedades rurais. O Brasil conta ainda com outro instrumento legal importante: o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC. Criado com a finalidade de organizar e planejar ações para a adoção das tecnologias de agricultura de baixo carbono, o Plano ABC tem como objetivo contribuir para que o Brasil possa atingir compromissos internacionais relativos ao desenvolvimento sustentável e ao combate à mudança do clima, assim como a redução de emissões no setor agrícola.

Esses esforços do agronegócio brasileiro se somam aos compromissos assumidos pelo País durante a COP-26, realizada em novembro de 2021, em Glasgow, no Reino Unido. Na ocasião, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, a zerar o desmatamento ilegal até 2028, à restauração e ao reflorestamento de 18 milhões de hectares de florestas para uso múltiplo até 2030 e participação estimada entre 45% e 50% de energia renovável na matriz energética em 2030.