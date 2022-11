RS e Israel iniciam tratativas para protocolos de parceria em pesquisa na produção de alimentos e uso de água

O último dia de missão da delegação do Rio Grande do Sul em Israel, esta quarta-feira (9), contou com duas reuniões no Ministério da Agricultura. No primeiro encontro, Oded Forer, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, reforçou a importância da visita da representação gaúcha ao país para o incentivo aos protocolos de colaboração e parceria com o objetivo de superar os desafios relacionados à produção de alimentos, redução do uso de água e de inovação nas práticas agronômica.

Forer acrescentou que o país possui recursos para investir em pesquisa na área de produção alimentar e manifestou interesse em formar parceria para o desenvolvimento de estudos na área.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, lembrou das ações do Estado voltadas para a produção segura de alimentos através da agricultura de baixo carbono, unindo produção e meio ambiente.

"Tivemos a oportunidade de mostrar a radiografia produtiva do Estado relacionada com as práticas agronômicas de alta produtividade e preservação do meio ambiente. Israel tem a questão da segurança alimentar, necessária ao mundo, no centro das discussões, agregando tecnologia e inovação. Então, ficou estabelecida a continuidade das tratativas para a criação de protocolos para uma parceria em pesquisa na produção de alimentos e uso da água", disse Domingos, ao comemorar o resultado da reunião.

A segunda reunião no ministério foi conduzida por Daniel Werner, chefe de Relações e Cooperação Internacional de Israel, que falou sobre a participação do país na COP27.

Nas oportunidades, o secretário Domingos entregou às autoridades israelenses um sumário desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) com informações sobre a produção agropecuária gaúcha diversificada e sustentável, balança comercial, e dados sobre irrigação e armazenagem. Para conferir, clique aqui.

No período da tarde, o grupo conheceu os projetos desenvolvidos pela Faculdade Robert H. Smith de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, reconhecida por sua excelência dentre as escolas agrícolas do mundo e a mais antiga de Israel, estabelecida em 1942.

Um dos estudos desenvolvidos é um sistema que analisa a resposta fisiológica das plantas em diferentes situações de estresse. O experimento é realizado em uma estufa que possui sistema de irrigação e sensores conectados que emitem dados a cada três minutos. O objetivo é conhecer o desempenho da planta ao mínimo uso possível de água.

"Meio Ambiente e agricultura somando esforços. Buscamos essa aproximação com Israel e encontramos aqui o mesmo desafio que temos no Brasil: como alimentar o mundo respeitando o meio ambiente. Um desafio que deve ser enfrentado sem ter lado e sim o melhor para todos", reforçou Domingos.

Após, houve uma apresentação sobre a estrutura da universidade, programas de especialização e demais pesquisas realizadas, como alternativas à proteína para consumo humano e animal e salinidade do solo.

"É a universidade trabalhando e buscando soluções para aumentar a produção de alimentos, conservando a qualidade da água e do solo, e tudo isso tem a ver com uma melhora ambiental. É o que nós viemos buscar aqui e vamos continuar aplicando no Rio Grande do Sul", garantiu Renato Chagas, presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, considera que a missão em Israel atingiu o seu objetivo.

"Foram quatro dias de agendas em que os técnicos puderam absorver informações para aplicar, adaptar e sermos mais eficientes no Estado, principalmente em tecnologias para a agricultura e gestão das águas, em que Israel é exemplo", disse Marjorie.