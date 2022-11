Reunião da Câmara da Citricultura debate falta de fiscais agropecuários

Nesta quinta-feira (10), às 14 horas, a Câmara Setorial da Citricultura reúne-se para tratar da falta de fiscais estaduais agropecuários na área vegetal. A pauta do encontro foi motivada pela confirmação recente de casos de greening (doença causada por uma bactéria) em Santa Catarina. No Paraná, a incidência já é mais antiga. Dos três estados da região Sul, o Rio Grande do Sul é o único que não registra casos de greening.

O alizpleito da Câmara Regional de Citricultura do Vale do Caí, onde está concentrada a produção gaúcha de citros, é que a fiscação agropecuária faça barreiras durante 24 horas por dia nos seis postos de divisa do Estado - Barracão, Erval Grande, Iraí, Marcelino Ramos, Torres e Vacaria. Contudo, devido à falta de fiscais da área vegetal, não é possível atender a demanda.

A Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro) está acompanhando a situação e irá participar da reunião ordinária. O encontro será em formato híbrido, on-line e presencial, na sede da Secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em Porto Alegre. Na ocasião, representantes da defesa sanitária vegetal dos três estados irão relatar quais ações estão desenvolvendo para a contenção da doença ou para evitar a chegada dela, como é o caso do RS.