Capacidade de armazenagem no RS cresce 1,7% no 1º semestre

No primeiro semestre de 2022, a capacidade disponível para armazenamento no Rio Grande do Sul foi de 35,1 milhões toneladas, 1,7% superior ao semestre anterior. O número de estabelecimentos de armazenagem subiu 1,1% em relação ao 2º semestre de 2021, chegando a 2.183. O Estado detém o maior número de estabelecimentos no País e a segunda maior capacidade de armazenagem (seguindo-se a Mato Grosso, com 46,9 milhões de toneladas).

Capacidade dos silos chega a 24,2 milhões de toneladas, com alta de 2,4%

Em termos de capacidade útil armazenável, os silos predominam no Rio Grande do Sul, tendo alcançado 24,2 milhões de toneladas no 1º semestre de 2022, ou 68,9% da capacidade útil total. Em relação ao 2º semestre de 2021, a capacidade dos silos cresceu 2,4%.

Na sequência, estão os armazéns graneleiros e granelizados, que atingiram 8,2 milhões de toneladas de capacidade útil armazenável, 0,4% superior à verificada no período anterior. Este tipo de armazenagem é responsável por 23,2% da armazenagem nacional.

Já os armazéns convencionais, estruturais e infláveis, somaram 2,8 milhões de toneladas, o que representou um decréscimo de 0,6% em relação ao 2º semestre de 2021. Esses armazéns contribuem com 7,9% da capacidade total de armazenagem.

Somadas, as capacidades das estruturas dos três tipos no Rio Grande do Sul correspondem a 18,6% da capacidade de armazenagem do país, a segunda maior depois da de Mato Grosso (24,8%).

O estoque de produtos agrícolas no estado totalizou 13,8 milhões de toneladas, uma queda de 14,8% frente às 16,1 milhões de toneladas de 30 de junho 2021. Em relação aos principais produtos agrícolas existentes nas unidades armazenadoras, os estoques de soja representaram o maior volume (7,6 milhões de toneladas), seguidos pelos estoques arroz em casca (3,9 milhões), de milho em grão (1,1 milhão) e de trigo em grão (737,7 mil). Esses produtos constituem 96,7% do total estocado no estado entre os produtos monitorados por esta pesquisa. Os 3,3% restantes são compostos por arroz beneficiado, feijão preto, feijão de cor e outros grãos e sementes.

No 1º semestre de 2022, frente ao 1º semestre de 2021, houve decréscimos nos estoques de milho (-26,2%), de soja (-19,4%) e de trigo (-15,2%). O arroz foi o único entre os quatro principais produtos com aumento de estoque (0,7%).