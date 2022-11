Biblioteca da Emater/RS-Ascar será reinaugurada nesta quinta-feira

A Biblioteca Engenheiro Agrônomo Bento Pires, da Emater/RS-Ascar, única biblioteca especializada em Extensão Rural do Rio Grande do Sul, será reinaugurada nesta quinta-feira (10), às 8h30, no prédio do Escritório Central da Instituição, em Porto Alegre. O espaço foi fundado em novembro de 1977, idealizado pela bibliotecária Marilea Pinheiro Fabião, e o seu primeiro acervo contou com o auxílio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Atualmente, a Biblioteca possui 40 mil documentos em suas estantes.

O acervo é composto por registros gerais, memória arquivística e técnica, multimídias - CD/DVD, folhetos referentes a pesquisas e agricultura cedidos por editoras, compilados e arquivos produzidos por extensionistas da própria Emater/RS-Ascar, além da Biblioteca Viva de Sementes Crioulas, que dispõe de 78 recipientes de diferentes qualidades, entre elas as de feijão e milho crioulos. As sementes foram ofertadas por extensionistas do interior do Estado e pela Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas de Ibarama, e tem como objetivo destacar a importância da biodiversidade que existe no Rio Grande do Sul, bem como as comunidades que mantêm os bancos de sementes.

Com a Biblioteca remodelada, a Emater/RS-Ascar pretende retomar os projetos de escola, elaborando uma agenda de visitas e consultas para alunos e professores. A intenção é mostrar aos jovens a importância da agricultura e do meio rural.

Os documentos que compõem o acervo da Biblioteca podem ser consultados através do catálogo online e do Repositório Institucional da Extensão Rural Gaúcha, disponibilizados no site institucional da Emater/RS-Ascar (www.emater.tche.br). Além disso, cartões com QR Code para facilitar o acesso ao acervo serão distribuídos durante a reinauguração, que será transmitida de forma virtual. “Todos os empregados estão convidados pela Diretoria a acompanhar a solenidade”, destaca a bibliotecária Cleusa Alves da Rocha.