Sistemas de dessalinização garantem 70% da água em Israel

Uma planta de dessalinização de água à beira do Mar Mediterrâneo foi um dos pontos de visitação da comitiva gaúcha em Israel nesta terça-feira (8). O modelo é estratégico para aquele país, já que 70% do abastecimento dos lares de cerca de 9 milhões de habitantes têm origem na reciclagem de água marinha. A intenção é chegar a 100% até 2025.

A tecnologia desenvolvida em Hadera pela IDE Technologies, líder mundial em soluções para tratamento de água, é utilizada por países como China, Chile, Austrália e Estados Unidos. A missão do Rio Grande do Sul conferiu todo o processo, que leva cerca de 90 minutos. O sistema funciona por meio de osmose reversa. Uma parte da água retirada do mar e dessalinizada vai para o consumo, a outra retorna para o oceano.

A reciclagem de águas residuais tratadas tornou-se outra das principais fontes em Israel, mas apenas para a irrigação agrícola e de jardins. Só a agricultura demanda mais da metade do total de água produzida no país, e mais de dois terços desta fatia têm origem na reciclagem de esgoto.

Membro da missão brasileira, o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, ficou entusiasmado com o que viu. O chefe do Ministério Público gaúcho (MPRS) lembra que o Estado enfrentou recentemente uma situação de crise hídrica que impactou na qualidade ambiental, com o esgotamento dos recursos hídricos, no saneamento básico e também no PIB, afetando as finanças públicas e a renda das pessoas.

“Atuando historicamente em todas essas frentes, criamos um grupo interinstitucional para resolver as questões relativas ao licenciamento ambiental das atividades de irrigação e de segurança hídrica, especialmente para a atividade agrícola, em que solucionamos a maior parte das divergências interpretativas quanto aos aspectos legais do licenciamento, trazendo segurança jurídica para todos. Nesse mesmo norte resolutivo e proativo, o MPRS acompanha a visita da comitiva gaúcha na busca de soluções adequadas para o uso racional dos recursos naturais, especialmente da água, sobretudo na atividade da agricultura que, no nosso Estado, utiliza cerca de 80% da água doce consumida”.

Dornelles acredita que a racionalização do uso agrícola trata impacto positivo não apenas nessa atividade, que é essencial, de produção de alimentos e geração de renda, mas também em todos os demais usos, inclusive para abastecimento público, saneamento em geral e uso industrial.

“Quando o MP é chamado a dirimir conflitos de uso da água ou avaliar atividades impactantes, potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, precisa conhecer todas essas novas tecnologias e aplicá-las nos casos em que atua. Israel, que não dispõe de água em abundância, consegue, através da tecnologia, trazer segurança hídrica para todos os usos e para a manutenção da qualidade e equilíbrio ambiental, também pelo uso mais eficiente de pesticidas ou outros agroquímicos, gerando menor impacto na saúde e no meio ambiente. Vimos isso na prática, através de visitas muito produtivas a empresas, lavouras com irrigação eficiente, órgãos de regulação, conhecendo a legislação local, e locais de captação e tratamento de água, inclusive a dessalinização, que hoje já é responsável por mais de 70% da água consumida pelos israelenses”, observa.

Lembrando que a disputa pela água tem sido motivo de conflitos e inquietação social em todo o mundo, Dornelles diz que o MPRS vem priorizando fortemente a busca pela celebração de acordos.

“Com isso, o MP pode colaborar significativamente no planejamento das políticas públicas, com o Programa Integrado de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico, na prevenção e reparação de danos ambientais, sanitários e financeiros e, especialmente, na pacificação social pela prevenção e solução de conflitos. Queremos levar as boas práticas e experiências daqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Não há dúvidas que soluções existem. Estamos vendo aqui”, finaliza.

Ainda na terça-feira, o grupo também conferiu as novidades tecnológicas em exposição na Agrivest, feira realizada no porto de Tel Aviv que reúne startups e investidores em busca de soluções na área da agricultura.