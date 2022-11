Volume de exportações de carne de frango gaúcha segue em alta

As exportações gaúchas de carne de frango de janeiro a outubro alcançaram 628,5 mil toneladas. O volume é 6,5% superior em relação ao volume embarcado no mesmo período do ano passado, que foi de 590,1 mil toneladas. O saldo das exportações do Rio Grande do Sul foi de US$ 1,2 bilhão, 27,1% superior aos US$ 977,5 milhões obtido nos 10 primeiros meses de 2021.

"A média mensal das exportações brasileiras de carne de frango se mantém acima das 400 mil toneladas, em linha com as projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) para o ano. O desempenho positivo das receitas obtidas com as vendas internacionais aponta para um quadro de manutenção da demanda externa pelo produto brasileiro", avalia o presidente da entidade, Ricardo Santin.

Somente no mês de outubro, o volume de carne de frango embarcado foi de 53,2 mil toneladas, queda de 14% em relação ao registrado no mesmo período de 2021. Já o saldo das exportações foi de US$ 109,3 milhões, valor 1,1% maior que o registrado em outubro do ano passado, que somou US$ 108,1 milhões.

Em relação à carne suína, as vendas ao mercado externo alcançaram em outubro 24,1 mil toneladas, volume 0,5% inferior aos embarques registrados no mesmo mês de 2021, que foram de 24,2 mil toneladas. O saldo em dólares chegou a US$ 59,8 milhões, valor 13,6% maior ao obtido em outubro do ano passado, que chegou a US$ 52,6 milhões.

De janeiro a dezembro, o volume acumulado dos embarques gaúchos de carne suína registrou 215 mil toneladas, 17,7% menos que o exportado nos primeiros 10 meses do ano anterior, que foi de 261,6 mil toneladas. As vendas foram de US$ 490,8 milhões, valor 22,3 % inferior ao obtido no mesmo período de 2021, que foi de US$ 632,2 milhões.

"A média nacional do segundo semestre permanece superior a 100 mil toneladas, em patamares acima dos registrados, tanto no primeiro semestre deste ano, como na média de todo o ano passado. O resultado aponta a recuperação do desempenho de 2022 em relação ao registrado em 2021 e indica a mesma tendência para 2023", analisa Santin.