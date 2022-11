Em Israel, comitiva gaúcha busca soluções para escassez hídrica no RS

Representantes do governo do Estado estão em Israel para conhecer novidades com foco em sustentabilidade ambiental produtiva, além de pesquisas em culturas agrícolas e irrigação. Localizado em região com grande escassez hídrica, o país lidera o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o setor. A programação gaúcha segue até quarta-feira.

Nesta segunda-feira (7), em visita ao Water Authority, autoridade governamental de água vinculada ao Ministério de Energia de Israel, a comitiva gaúcha ouviu que 53% da destinação dos recursos hídricos do país são para a agricultura. E que, destes, 63% são fruto de reaproveitamento. O diretor geral do serviço hidrológico de Israel, Guy Reshef, falou sobre a regulação dos serviços e a emissão das outorgas, o monitoramento dos níveis de água subterrânea conforme a disponibilidade hídrica; a prevenção de contaminação; e o tratamento da água para o fornecimento à população.

O grupo também esteve no Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel, uma instituição financiada pelo governo e pelo setor privado que realiza a conexão entre empresas israelenses e de fora do país visando os negócios. Quatro empresas israelenses apresentaram suas tecnologias à comitiva gaúcha. A primeira demonstrou um coletor de dados do solo com comunicação via satélite. A segunda empresa mostrou uma plataforma para diagnóstico de pragas no campo e protocolo de proteção, balanço de solo, rastreabilidade e atendimento de metas ambientais.

Também foram apresentados um sistema de tratamento de efluentes para áreas remotas que elimina o lodo e funciona com energia solar e um sensor que fornece informações em tempo real de poluição no lençol freático.

"Tivemos grata surpresa com algumas empresas que apresentaram tecnologias e inovações de Israel, principalmente para a economia da agricultura, que é importantíssima para o Rio Grande do Sul. Nós seguimos aqui na busca por outras formas de levar o desenvolvimento econômico e a inovação que a gente procura", salientou Roger Pozzi, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.

Na primeira parada, ainda no domingo, o grupo foi recebido na Volcani Center, empresa pública de pesquisa agropecuária, onde foram apresentadas pesquisas sobre uso consciente e aproveitamento da água. Entre as alternativas estão a dessalinização, o aperfeiçoamento genético e alternativas para a irrigação.

Shmuel Assouline, diretor de cooperação internacional da unidade com sede em Rishon Letsiyon, a cerca de 15 quilômetros de TelAviv, revelou que 80% do método de irrigação utilizado no país é através de gotejamento e 85% da água utilizada é de reuso. Já a pesquisadora em aplicação e transferência de tecnologia Olga Tarnopolski, reforçou a importância da conexão entre a pesquisa e a extensão rural.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Lopes Velho, o relato serviu para ressaltar a relevância e a valorização da extensão rural naquele país e comparou com a dedicação da pesquisa no Brasil e no Estado, por meio da Emater, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

“Essa é uma das formas de a pesquisa chegar até a ponta, e o produtor fazer a adaptação dentro da sua realidade", disse Domingos Velho.

Já em visita à Naan Dan Jain Irrigation, empresa global criada em 1937 que vende soluções em irrigação, o diretor Amnon Ofen falou sobre as técnicas de irrigação por gravidade, por aspersão e por gotejamento, que oferece 95% de eficiência. Os métodos são desenvolvidos pelo grupo, que está presente em diferentes países, entre os quais o Brasil e a Argentina.

Após a palestra, os gaúchos conheceram uma plantação de citrus que utiliza gotejamento automatizado com água proveniente do sistema de tratamento de esgoto, subterrânea e do sistema nacional de distribuição.

"Visitamos importantes núcleos de produção de conhecimento. Os técnicos puderam fazer a correlação com o que temos no nosso Estado e buscar a inovação, que foi um dos propósitos dessa missão. Temos o tema da agricultura latente, mas a questão da água, que é gerida pela secretaria e regulamentada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), foi um dos focos do dia. Tivemos, todos, experiências muito positivas", disse Marjorie Kauffmann, titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

RS na Cop27

As reuniões previstas para esta terça-feira (8) envolvem tecnologia no campo, desinfecção e dessalinização da água. As agendas no país seguem até quarta-feira, quando a equipe viaja para o Egito para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27). . A secretária Marjorie representará o governador Ranolfo Vieira Júnior no evento. De 10 a 15 de novembro, o Rio Grande do Sul estará presente em painéis no estande do Ministério do Meio Ambiente e de reuniões técnicas com agentes nacionais e internacionais que terão como tema central as ações coletivas para mitigar os impactos das mudanças do clima.

A delegação gaúcha é composta, ainda, por membros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Casa Civil, da Fepam, do Ministério Público Estadual e da Federação Israelita do Rio Grande do Sul