Comitiva gaúcha em Israel tem agendas com foco em inovação

O primeiro dia da missão dos representantes do Rio Grande do Sul em Israel, neste domingo, teve visitas técnicas para conhecer tecnologias que buscam a sustentabilidade ambiental produtiva, além de pesquisas em culturas agrícolas e irrigação. Na Volcani Center, empresa pública de pesquisa agropecuária, o grupo foi recebido por Shmuel Assouline, diretor de cooperação internacional, e Olga Tarnopolski, pesquisadora em aplicação e transferência de tecnologia.

Os dois falaram sobre pesquisas desenvolvidas na unidade pensando em soluções sustentáveis, uso consciente e aproveitamento da água - como dessalinização, aperfeiçoamento genético e alternativas para a irrigação. Segundo Tarnopolski, atualmente 80% do método de irrigação utilizado no país é através de gotejamento e 85% da água utilizada é de reuso. Os pesquisadores também reforçaram a importância da conexão entre a pesquisa e a extensão rural.

Após as agendas em Israel, a delegação gaúcha seguirá viagem para o Egito onde participará da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop27). A secretária Marjorie representará o governador Ranolfo Vieira Júnior no evento. Entre os dias 10 e 15 de novembro, o Estado estará presente em painéis no estande do Ministério do Meio Ambiente e de reuniões técnicas com agentes nacionais e internacionais que terão como tema central as ações coletivas para mitigar os impactos das mudanças do clima.