Abertas as inscrições para o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expoagro Afubra

Agricultores Familiares interessados em participar do Pavilhão da Agricultura Familiar na 21ª Expoagro Afubra podem realizar a inscrição de 1º a 25 de novembro nos escritórios da Emater/RS-Ascar e nos sindicatos vinculados à Fetag. A Maior Feira voltada à Agricultura Familiar do Brasil acontece em Rio Pardo, no período de 21 a 24 de março de 2023.

O período de inscrição e os critérios de seleção foram debatidos em uma reunião em formato híbrido com representantes da Afubra, Emater/RS-Ascar, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e Fetag, na sede da Afubra em Santa Cruz do Sul. A Emater/RS-Ascar esteve representada pela gerente regional Lúcia Souza e pelo extensionista rural do Escritório Regional de Soledade Olívio Pedro Faccin.

Para se inscrever os empreendedores da agricultura familiar devem preencher a ficha de inscrição nos escritórios da Emater/RS-Ascar ou nos sindicatos ligados à Fetag. Em seguida a mesma será encaminhada, juntamente com a cópia dos documentos dos empreendimentos, ao Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria da Seapdr, que ficará responsável pela triagem e checagem dos critérios de participação. A divulgação das agroindústrias familiares que estarão presentes na 21ª Expoagro Afubra será feita em dezembro.

A gerente regional da Emater/RS-Ascar Lúcia Souza destaca a valorização dos produtos da Agricultura Familiar em feiras realizadas no Estado. “Os espaços voltados à comercialização de produtos das agroindústrias se destacam em todas as feiras. Isso é o reconhecimento da qualidade do trabalho dos agricultores e do sabor diferenciado dos alimentos da agricultura familiar. Também é reconhecimento do trabalho da Emater, que além da assistência técnica para produção dos alimentos, ainda é responsável pelo processo de implantação e legalização das agroindústrias. Nós estamos junto aos produtores em todas as fases para que as famílias vivam com qualidade de vida e renda no meio rural e para que os jovens vislumbrem na produção de alimentos uma possibilidade consistente para geração de renda e permaneçam no meio rural”.

O Pavilhão da Agricultura Familiar tem 3.480 metros quadrados e conta com sala de manipulação e higienização de alimentos e produtos, câmara fria, depósito e banheiros para expositores e público visitante. Em 2022, na 20ª Expoagro Afubra, os empreendedores presentes no Pavilhão Agricultura Familiar registraram o volume de vendas de R$ 1.490.443,68 nos quatro dias da feira.

O coordenador geral da Expoagro Afubra, Marco Antonio Dornelles, salienta a importância das parcerias na organização do espaço. “O Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos pontos mais procurados pelos visitantes. É um espaço que valoriza os produtores rurais e a diversificação de suas propriedades”. A Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar é composta pela Afubra, Seapdr, Emater/RS-Ascar e Fetag-RS.