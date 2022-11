Projeto visa renda anual de R$ 1,7 milhão por créditos de carbono

Dezesseis propriedades rurais de Lavras do Sul (RS), que somadas chegam a 12 mil hectares, alcançaram um resultado de menos 1,35 tonelada de CO2 por hectare ao ano no balanço de emissões, enquanto a média de linha de base variava entre 3,8 e 4,8 toneladas por hectare ao ano, dependendo do sistema de produção. O projeto piloto realizado pela SIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, juntamente com o o núcleo 27 do Clube de Integração e Troca de Experiências (Cite), foi apresentado quarta-feira, durante o Universo Pecuária, evento de conhecimento e negócios que ocorre até domingo no município.

A iniciativa, em áreas que realizam a integração lavoura-pecuária, cria, recria, ciclo completo e genética, tem por objetivo realizar o inventário de carbono em todas as áreas envolvidas no Cite 27, além de estabelecer práticas que auxiliem a reduzir ainda mais a pegada de carbono. Além disso, pretende aplicar anualmente a calculadora para traçar a evolução do balanço de carbono nos sistemas produtivos e projetar a monetização dos ativos de sustentabilidade das propriedades. O potencial de remuneração aos produtores do Cite é de R$ 1,77 milhão ao ano.

Gustavo Heissler, assistente da diretoria da SIA, salientou que o projeto piloto busca comprovar o quão é importante um bom manejo dentro dos sistemas pecuários, especialmente os sistemas de integração lavoura-pecuária.

"Esta iniciativa do Cite 27 é louvável dentro do que a gente acaba se propondo a fazer, que é construir uma pecuária sustentável e cada vez com mais indicadores sobre isso. Os resultados são bem impactantes. Estamos na direção contrária do que vem sendo usualmente praticado nos sistemas da região", observa.

Para o diretor de Negócios e Sustentabilidade da SIA, Davi Teixeira, as 16 fazendas participantes do projeto já têm um conjunto de boas práticas que são mitigadoras do impacto ambiental sendo implementado e já apresentam um primeiro resultado muito favorável à geração dos créditos de carbono.

"A partir daqui, vamos lutar pela estruturação de um projeto e de um mercado para esses produtores, para que eles possam agregar, além da rentabilidade na produção agropecuária, outra renda desse mercado verde, que é o pagamento por serviços ambientais e ecossistêmicos prestados ao meio ambiente, e também pela geração dos próprios créditos de carbono, que são aquelas toneladas de gases que, ou se deixa de emitir por bom manejo ou eficiência produtiva, ou que se remove da atmosfera e se estoca no solo através de boas pastagens e de eficiência zootécnica dos rebanhos", ressalta.

O diretor da Agrocarbono e head de Agro da Future Carbon, Sávio Sardinha, disse que a iniciativa buscou desenvolver uma calculadora adaptada às condições do Pampa Gaúcho no manejo das pastagens, prioritariamente para o gado de corte.

"A nossa intenção é encontrar os melhores indicadores e potenciais de remoção de carbono na pecuária, com foco para o Sul e transformar isso em métricas ajustadas e suficientemente auditáveis para um futuro próximo, que é desenvolver a geração de crédito de carbono para essas propriedades. É uma renda nova, que sai do viés do perfil de produção", frisou, acrescentando ainda que já se pode perceber uma remuneração estimada entre R$ 150,00 e R$ 230,00 por hectare por ano.