Fórum sobre sustentabilidade abriu programação do Universo Pecuária

As tendências globais de sustentabilidade para a produção de carne bovina, as emissões de gases causadores do efeito estufa e o balanço de carbono em sistemas agropecuários foram discutidos n o Fórum da Pecuária Sustentável, que na terça-feira (1º) abriu as atividades do Universo Pecuária – Futuro, Negócios e Sustentabilidade, em Lavras do Sul (RS). O evento ocorre até domingo, no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, do Sindicato Rural do Município, que promove a mostra de conhecimento e negócios em parceria com a Prefeitura de Lavras do Sul.

Durante o painel “Campo em Debate”, o engenheiro agrônomo Maurício Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, fez a palestra “Brasil, o país da pecuária sustentável”. O Brasil é detentor da pecuária mais sustentável do mundo, mas precisa mostrar essa realidade no exterior, cobrou.

A gerente executiva do GTPS, Luiza Bruscato, falou sobre “Tendências globais de sustentabilidade para a produção de carne bovina”. Ela pontuou que o agronegócio brasileiro alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo e responde por 27,4% do PIB. E observou que o Brasil conserva 66,3% das florestas, sendo que 33,5% delas estão na propriedade privada. Luiza apresentou um estudo da Embrapa mostrando que o Brasil pode reduzir suas emissões de metano em até 36% até 2030 em relação aos níveis de 2020 apenas ampliando políticas e medidas já existentes na agropecuária, no setor de energia, no saneamento e no controle do desmatamento.

“Temos a oportunidade de girar a chave e fazer essa revolução, de sermos protagonistas dessa história”, destacou.

À tarde foi a vez do painel “Clima”, com mediação de Fernanda Cordeiro, da Minerva Foods, e da palestra “Emissões e balanço de carbono em sistemas agropecuários”, com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul Teresa Cristina Genro. Ela disse que a genética animal tem potencial para reduzir até 38% das emissões. Com ajuste de carga, pode-se reduzir de 25% a 35%. “Já estamos fazendo hoje. A maioria dos produtores já maneja as pastagens de maneira adequada”. Com nível de manutenção adequado, a redução chega a quase 40%, segundo Fernanda. “Se manejarmos bem o pasto, já estamos armazenando carbono”, concluiu.

A pesquisadora da Embrapa frisou que o Brasil tem clima e solo muito favorável para essa produção.

“Se formos comparar com países de clima mais frio, como da Europa e Estados Unidos, onde em parte do ano os animais têm que ser confinados, nós temos condições mais favoráveis, pois podemos usar o campo na primavera e no verão, com custos bem menores”, ressaltou.

Remates

Ainda na terça-feira, a Feira de Terneiros do Universo Pecuária registrou um faturamento de R$ 3,51 milhões, com a venda de 1.465 animais, predominantemente das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford. O preço médio para terneiros de outono ficou em R$ 9,67 o quilo, sendo que a média de peso foi 194 quilos. Já a média dos terneiros de primavera ficou em R$ 9,51 o quilo, sendo que o peso médio foi de 263 quilos. A média geral foi de R$ 9,53.

O remate atraiu 31 compradores de 14 municípios. E os negócios atenderam à expectativa, conforme os organizadores.

“O faturamento, de R$ 3,51 milhões, ficou dentro do esperado. Foi um leilão ágil, com muita procura”, avaliou o zootecnista Telmo Raimundi Ferreira, que coordena o eixo “Negócios, finanças verdes e sustentabilidade”.

Amanhã (3/11) será a vez do MulherAgro, um remate promovido só por mulheres pecuaristas da região da Campanha Gaúcha. A estimativa é de que sejam levados à pista aproximadamente 1,5 mil animais. Devem participar 60 produtoras rurais. “O objetivo do MulherAgro é valorizar a participação da mulher na pecuária”, destaca Ferreira. O Remate de Ventres, no sábado, encerra a programação de leilões do evento. A oferta será de 1,5 mil fêmeas.

O Universo Pecuária tem apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae-RS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul). É baseado em quatro eixos - “Negócios, finanças verdes e sustentabilidade”, “Educação, cultura e turismo”, “Ciência tecnologia e inovação” e “Políticas, projetos e investimentos”.