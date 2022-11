Safra de pêssegos da Capital começa a ser comercializada

A comercialização da safra de pêssegos produzidos em Porto Alegre começou nesta segunda-feira, no Largo Jornalista Glênio Peres, junto ao Mercado Público. Das 8h às 18h, seis produtores estarão expondo frutas das variedades Fla, Premier, Pit, Campai, Libra, Eldorado e Sulina, e flores naturais e secas.

A vindima da safra 2022/2023 já iniciou e deve ocorrer até fevereiro, mas um ato simbólico marcará a abertura oficial da colheita na quinta-feira (3). O evento ocorrerá a partir das 15h, na propriedade do produtor Valdomiro Silveira dos Santos, no bairro Vila Nova.

Para o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, a chegada do pêssego ao Centro da Capital é motivo de comemoração. “Estamos celebrando a safra e voltando a disponibilizar este ponto de comercialização aqui no Centro Histórico, para que o produtor possa vender um produto fresco diretamente ao consumidor”, ressaltou.

O objetivo é incentivar o produtor, fomentando o cultivo na Zona Rural de Porto Alegre.

“Queremos retomar a realização da Festa e da Feira do Pêssego em 2023”, acrescentou o secretário, que conversou com produtores no Largo Glênio Peres, junto com o diretor de Articulação Institucional da Governança, Djedah Lisboa, e o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira, a expectativa é de superação da safra do ano passado.

“Esperamos atingir uma colheita de até 170 toneladas, ultrapassando a produção alcançada em 2021, que foi de 155 toneladas”, projetou.